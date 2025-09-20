ASST Lecco aderisce all’(H)Open Week di Fondazione Onda: una settimana dedicata al cuore

Dal 26 settembre al 2 ottobre iniziative di prevenzione e incontri divulgativi negli ospedali di Lecco e Merate

Le malattie cardiovascolari restano la prima causa di morte in Italia, soprattutto tra le donne dopo la menopausa

LECCO – In occasione della Giornata mondiale del Cuore, che si celebra il 29 settembre, gli ospedali di Lecco e Merate aderiscono all’(H)Open Week sulle malattie cardiovascolari promosso da Fondazione Onda ETS, in programma dal 26 settembre al 2 ottobre. L’iniziativa, giunta alla quinta edizione, punta a diffondere la cultura della prevenzione, della diagnosi precoce e della corretta informazione sulle patologie cardiovascolari, con particolare attenzione a aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari, carotidee e venose.

Le malattie cardiovascolari (MCV) rappresentano la principale causa di morte al mondo. In Italia sono responsabili del 35,8% di tutti i decessi, con una prevalenza più alta nelle donne (38,8% contro 32,5% negli uomini). Nelle donne, gli eventi cardiovascolari tendono a comparire in ritardo rispetto agli uomini, grazie alla protezione degli estrogeni in età fertile; dopo la menopausa, però, il rischio aumenta e spesso si manifesta in forme più gravi ma con sintomi meno evidenti.

Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda ETS: “Quest’anno celebriamo un traguardo importante: la quinta edizione consecutiva di questa iniziativa, un progetto a cui Fondazione Onda ETS tiene particolarmente. Visto il successo e l’elevato numero di richieste nelle edizioni passate, nell’anno di celebrazione del nostro ventennale, abbiamo deciso di reiterare il nostro impegno nella sensibilizzazione delle malattie cardiovascolari, e quindi riproporre una settimana di servizi gratuiti, concentrandoci su problematiche cardiache molto diffuse e ancora oggi, purtroppo, spesso sottovalutate o sconosciute alla maggior parte della popolazione, tra queste: l’aneurisma aortico addominale, l’infarto cardiaco e le patologie valvolari. Abbiamo inoltre ampliato il focus includendo anche le patologie carotidee e venose, al fine di proporre una settimana dedicata alla salute del cuore, delle arterie e delle vene. Anche quest’anno quindi, ci siamo posti l’obiettivo di evidenziare l’importanza della prevenzione primaria e favorire un accesso più semplice e veloce a una diagnosi precoce”.

Sulla stessa linea, il direttore generale ASST Lecco Marco Trivelli: “Siamo lieti di aderire, anche quest’anno, all’iniziativa della Fondazione Onda dedicata alle patologie cardiovascolari. La prevenzione rappresenta per la nostra ASST un impegno concreto per promuovere attività di sensibilizzazione, screening e valutazione diagnostica. È un percorso condiviso, che richiede la collaborazione attiva sia dei pazienti sia dei professionisti della salute”.

Gli appuntamenti rivolti alla popolazione saranno due. Il primo si terrà lunedì 29 settembre alle ore 16:00 presso l’Aula Magna dell’Ospedale “A.Manzoni” di Lecco, con l’incontro “Prenditi a cuore la tua salute”. Durante la giornata sarà inoltre possibile effettuare gratuitamente la misurazione della pressione arteriosa. Il secondo appuntamento è in programma a Merate, venerdì 26 settembre alle ore 18:00, nell’Aula Scientifica dell’Ospedale “San Leopoldo Mandic”, con l’incontro “La patologia valvolare nella donna: i sintomi sono sottovalutati? Quale percorso per una diagnosi tempestiva”.