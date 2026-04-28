Asst Lecco celebra la Giornata dell’Ostetrica: iniziative e mostra all’ospedale Manzoni

All’ospedale Manzoni di Lecco una serie di iniziative per valorizzare la professione ostetrica e i servizi per le donne

Appuntamento martedì 5 maggio

LECCO – In occasione della Giornata Internazionale dell’Ostetrica, che si celebra il 5 maggio, Asst Lecco promuove una serie di iniziative dedicate alla valorizzazione della professione e dei servizi rivolti alle donne.

Il tema scelto per l’edizione 2026 è “One Million More Midwives”, un richiamo globale alla necessità di investire nella figura dell’ostetrica, considerata centrale nella tutela della salute materna e neonatale.

Secondo i dati richiamati dall’International Confederation of Midwives, ogni due minuti nel mondo una donna muore per complicazioni legate a gravidanza o parto. Le ostetriche svolgono un ruolo decisivo nel garantire assistenza, prevenzione e tutela dei diritti, ma la loro presenza resta ancora insufficiente a livello globale.

Tra le iniziative più significative figura la mostra fotografica “One Million More Midwives – Il mondo ha bisogno di un milione di ostetriche in più”, allestita nella hall dell’ospedale Ospedale Alessandro Manzoni di Lecco.

Il percorso espositivo racconta il lavoro quotidiano delle ostetriche nei diversi contesti assistenziali: sala parto, reparto di ostetricia, pronto soccorso ostetrico, sala operatoria, neonatologia e ambulatori specialistici.

L’attività si inserisce anche nel progetto regionale ELISTAM, a cui le ostetriche dell’ASST Lecco partecipano attivamente.

Il programma prevede anche iniziative dedicate a cittadini e future mamme, tutte su prenotazione:

Gli incontri si terranno martedì 5 maggio con più fasce orarie nel pomeriggio.

Accanto all’attività clinica, le ostetriche sono coinvolte anche nei processi organizzativi e di coordinamento dei percorsi di cura, con l’obiettivo di garantire sicurezza, qualità dell’assistenza e valorizzazione della professione all’interno del sistema sanitario territoriale.

Un’occasione, dunque, per riflettere sul ruolo centrale dell’ostetrica nella salute delle donne e nella nascita, e per avvicinare sempre più la cittadinanza ai servizi offerti sul territorio lecchese.