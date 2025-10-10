ASST Lecco partecipa all'(H)open Day sulla Salute Mentale

In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, l’ospedale promuove laboratori esperienziali e iniziative di sensibilizzazione

Educare, sensibilizzare e favorire l’accesso ai servizi sanitari per combattere stigma, ansie e solitudine

LECCO – In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, che si celebra il 10 ottobre, l’ASST Lecco aderisce all’(H)Open Day sulla Salute Mentale, iniziativa organizzata da Fondazione Onda ETS, giunta alla dodicesima edizione. L’iniziativa coinvolge gli ospedali con Bollino Rosa e i presidi dedicati alla salute mentale, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e di favorire l’accesso alle cure, contribuendo a superare paure, pregiudizi e stigma legati ai disturbi psichici.

Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda ETS sottolinea: “Nell’anno del nostro Ventennale ribadiamo l’impegno nell’ambito della salute mentale. I disturbi psichici impattano negativamente sulla qualità e sulla quantità di vita, investendone gli ambiti personale, affettivo-familiare, socio-relazionale e lavorativo e portando spesso a isolamento e solitudine. Per questo è importante intervenire il prima possibile: chiedere aiuto rappresenta il primo fondamentale passo per affrontare il problema”.

Marco Trivelli, Direttore Generale ASST Lecco aggiunge: “ASST Lecco partecipa con convinzione a questa iniziativa, nella consapevolezza che prendersi cura della salute mentale significhi investire nel benessere collettivo. Informare, sensibilizzare e facilitare l’accesso alle cure sono azioni fondamentali per superare stigma, paure e solitudine. La salute mentale è parte essenziale della salute globale: riconoscerne i segnali precoci e intervenire tempestivamente non è solo un obiettivo sanitario, ma un dovere verso la comunità”.

L’ASST Lecco aderisce all’iniziativa proponendo il laboratorio esperienziale “A piedi nudi per la salute mentale” – Il sistema Biodanza per la salute mentale, ideato da Rolando Toro Araneda. L’incontro si svolgerà venerdì 10 ottobre dalle 15.00 alle 16.30 presso la CRA “Orizzonti” di Cernusco Lombardone, in via S. Dionigi 7. La partecipazione è libera e non è richiesta la prenotazione.

In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, ASST Lecco, insieme al Comune di Lecco, all’Ordine degli Psicologi Lombardia e alle Associazioni del Terzo Settore, organizza inoltre una serie di iniziative dedicate, di cui si allega il programma.