ASST Lecco, workshop gratuito sul benessere vocale per insegnanti ed educatori

Laboratorio teorico-pratico dedicato alla voce nella scuola dell’Infanzia e Primaria

L’appuntamento è per sabato 8 novembre

LECCO – L’ASST Lecco propone un nuovo workshop gratuito dedicato al benessere vocale di insegnanti ed educatori della scuola dell’Infanzia e Primaria. L’iniziativa, organizzata dalla Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria, segue il successo della prima edizione di aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Voce.

Il laboratorio si terrà sabato 8 novembre, dalle 8.30 alle 13.30, presso l’Aula Bianca della Palazzina Amministrativa dell’Ospedale A.Manzoni di Lecco, previa iscrizione al portale Eventbrite. Il corso combina sessioni teoriche con specialisti dell’ASST di Lecco e laboratori pratici condotti da professionisti del settore: Diletta Ruggeroni, logopedista dell’ASST Fatebenefratelli-Sacco, Chiara Pezzotti, insegnante di musica e cantante, e Matteo Cazzaniga, osteopata e cantante.

Secondo Matteo Giovari, Direttore facente funzioni SC Otorinolaringoiatria ASST Lecco: “La voce è il tratto distintivo di ognuno di noi che ci caratterizza e distingue, rendendoci unici. Uno degli obiettivi di questa giornata, organizzata dai nostri professionisti, è quello di incoraggiare tutti coloro che usano in modo particolare la propria voce, soprattutto il personale docente delle scuole dell’Infanzia e Primarie, a prendersene cura. È importante curare eventuali disturbi e disfonie che, a lungo andare, potrebbero purtroppo interferire con le capacità della nostra quotidianità”.

Le logopediste Giulia Valsecchi e Ilaria Ratti sottolineano l’importanza della prevenzione: “Il workshop è un’opportunità per riconoscere l’importanza della salute vocale, dell’espressione e della comunicazione. Le categorie maggiormente studiate nell’ambito dei professionisti della voce sono quelle dei cantanti e degli insegnanti e proprio questi ultimi presentano la più alta incidenza di disturbi vocali e sono le figure lavorative con rischio più elevato. Per loro, infatti, l’utilizzo prolungato della voce e le caratteristiche dell’ambiente lavorativo possono costituire fattori di rischio per la comparsa di disturbi e sintomi di affaticamento vocale con conseguente necessità di assentarsi dal lavoro e/o di intraprendere eventuali percorsi riabilitativi o di sottoporsi a interventi chirurgici, con ricadute sul piano professionale, personale e psicoemotivo. La prevenzione dei disturbi vocali avviene attraverso percorsi di informazione ed educazione volti ad aumentare la consapevolezza della respirazione e dell’uso della voce oltre alla conoscenza delle norme di igiene vocale”.

L’iniziativa offre quindi un’opportunità unica per migliorare la consapevolezza sull’uso corretto della voce, fondamentale per la comunicazione e la salute psicofisica dei docenti.