Aumentano le opposizioni alla donazione di organi: a Olginate arrivano i kit informativi

Una sfida culturale per tutta la Lombardia

L’iniziativa del gruppo Aido Olginate e Valgreghentino

OLGINATE – Negli ultimi anni si sta osservando con crescente attenzione un fenomeno che riguarda da vicino anche la Lombardia: l’aumento delle opposizioni alla donazione di organi e tessuti. È un dato che non può lasciarci indifferenti, perché ogni “no” alla donazione rappresenta un’opportunità in meno per i tanti pazienti che attendono un trapianto, spesso come unica possibilità di vita.

Aido Lombardia ha predisposto una campagna per informare i cittadini, il gruppo Aido di Olginate – Valgreghentino ha consegnato dei kit informativi alle due farmacie di Olginate, presso lo studio dei medici in Villa Sirtori, inoltre direttamente al sindaco Marco Passoni due kit uno per l’Ufficio Anagrafe e la Biblioteca.

“Solo grazie all’informazione crediamo si possa fare una scelta consapevole”.