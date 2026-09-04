Auser, Comune e Polizia rilanciano “Happy Steps”: percorsi protetti per piccoli pedoni

8 complessi scolastici presidiati, 32 servizi al giorno e 4530 interventi effettuati nel 2025/2026

Dossi: “Le famiglie possono stare tranquille, tutto è pronto”

LECCO – Davanti alle scuole primarie la sicurezza dei bambini torna a essere affidata anche alla presenza dei volontari. Riparte Happy Steps – percorsi protetti per piccoli pedoni, il progetto promosso da Auser Leucum ODV-ETS insieme al Comune di Lecco e al Comando di Polizia Locale, che garantisce l’attraversamento in sicurezza degli alunni negli orari di ingresso e di uscita da scuola.

Il servizio è stato presentato venerdì 4 settembre alla presenza di Claudio Dossi, presidente di Auser Leucum ODV-ETS e dei volontari Auser.

Per il nuovo anno scolastico 2026/2027 saranno 20 i volontari impegnati davanti a 8 complessi scolastici con scuole primarie. Il servizio prevede quattro presidi quotidiani per ogni plesso: due all’ingresso e due all’uscita, per un totale di 32 servizi al giorno.

Un impegno che arriva dopo i numeri dell’anno scolastico appena concluso. Nel 2025/2026 sono stati infatti effettuati 4.530 servizi, un dato che restituisce la dimensione del lavoro svolto quotidianamente dai volontari.

L’obiettivo, ha spiegato Dossi, è quello di rendere la comunità e la scuola luoghi più sicuri, tutelando i bambini dai rischi che possono incontrare lungo la strada. Un servizio concreto, pensato soprattutto per accompagnare gli alunni nell’attraversamento e consentire alle famiglie di vedere i propri figli protetti nel momento dell’ingresso e dell’uscita.

I volontari sono riconoscibili grazie alla pettorina e ai guanti gialli, utilizzati come segnale di attenzione. Da qui anche l’appello agli automobilisti: quando incontrano il personale impegnato a far attraversare i bambini, è necessario rallentare e avere pazienza. “Se vedono volontari per fare passare piccoli studenti, bisogna evitare di avere troppa fretta”, ha sottolineato Dossi.

A garantire il funzionamento del servizio c’è anche un’attività di coordinamento. Dossi ha spiegato che Happy Steps non viene lasciato a se stesso: gli operatori Auser hanno il compito di verificare che ogni presidio sia coperto dai volontari e di mantenere i contatti con la Polizia Locale e con i distretti scolastici.

Un’organizzazione che accompagna il lavoro quotidiano sul territorio e che, nel tempo, ha contribuito a costruire un rapporto anche umano con gli alunni. Per i bambini, i volontari possono diventare “amici, nonni, punti di riferimento in caso di necessità”. Una presenza riconoscibile che va oltre il semplice presidio dell’attraversamento e che viene apprezzata anche dalle famiglie.

Dossi ha ribadito il valore della collaborazione con l’amministrazione comunale e con la Polizia Locale, ringraziando l’assessore Marco Caterisano e il comandante Lucio Dioguardi, con il quale Auser ha una convenzione. “Pensiamo che il servizio del Comune di Lecco sia davvero importante per la collettività”, ha detto.

Al centro del progetto restano soprattutto i volontari, definiti da Dossi una componente fondamentale dell’iniziativa. “Sono davvero importanti, siamo contenti e gli affidiamo la sicurezza dei nostri bambini”, ha sottolineato il presidente di Auser Leucum.

Con l’avvio delle lezioni ormai vicino, il messaggio dell’associazione è quindi quello di una macchina organizzativa pronta a ripartire. “Le scuole tra poco iniziano e vogliamo annunciare che tutto è pronto, le famiglie possono stare tranquille. È un servizio che da anni funziona”, ha spiegato Dossi.

Nelle scuole sarà inoltre distribuita una brochure dedicata a Happy Steps, con le informazioni sul progetto, gli obiettivi e le indicazioni relative al comportamento da adottare per favorire il corretto svolgimento del servizio.

La conferenza stampa è stata anche l’occasione per rivolgere un ringraziamento ai volontari, all’amministrazione comunale e a quanti collaborano alla realizzazione del progetto. Con un augurio rivolto soprattutto ai bambini per il nuovo anno scolastico: “Buon anno scolastico a tutti i piccoli”.