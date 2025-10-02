Auser Lecco presenta “Cronachette”, cortometraggi tra ironia e quotidianità

Andrea Vitali legge i suoi racconti con la regia di Paola Nessi: nuove puntate ogni quindici giorni su YouTube

La prima puntata, “Zimmer Frei”, sarà disponibile dal 9 ottobre sul canale YouTube di Auser Lecco

LECCO – Una piccola pausa di leggerezza contro il logorio della vita moderna: è questa l’idea alla base di “Cronachette”, la nuova serie di cortometraggi promossa da Auser Lecco. I racconti sono dello scrittore Andrea Vitali, letti direttamente da lui, mentre la regia è affidata a Paola Nessi.

La serie, ispirata alla vita di tutti i giorni, propone episodi brevi che raccontano equivoci, incidenti di percorso, siparietti grotteschi e pillole di saggezza, il tutto con un tono ironico e leggero. L’obiettivo è regalare agli spettatori un sorriso o una risata, offrendo un momento di serenità e riflessione.

La prima puntata, dal titolo “Zimmer Frei”, sarà disponibile a partire da giovedì 9 ottobre 2025 sul canale YouTube dedicato: Auser Lecco Cronachette, con nuove puntate ogni quindici giorni.

“Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine allo scrittore Andrea Vitali e alla regista RAI Paola Nessi, entrambi volontari Auser, per questa iniziativa – ha commentato Claudio Dossi, presidente di Auser provinciale Lecco –. Il loro è un grande gesto di solidarietà, che dimostra l’impegno e la passione per la comunità e per il volontariato, valori che sono fondamentali per la nostra associazione. Grazie ad Andrea Vitali per aver condiviso la sua creatività e il suo talento con noi e a Paola Nessi per la sua regia eccezionale. Siamo onorati di aver potuto collaborare con loro a questo progetto e speriamo che possa essere l’inizio di future collaborazioni”.