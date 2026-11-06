Autorizzazioni paesaggistiche, la Soprintendenza incontra 37 Comuni della Brianza lecchese

Il convegno è in programma mercoledì 11 novembre all’ex granaio di Villa Greppi a Monticello Brianza

L’incontro verterà sull’applicazione della normativa sulle autorizzazioni paesaggistiche in forma semplificata

MONTICELLO BRIANZA – Fare chiarezza sulle procedure per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche semplificate e rendere più efficiente il lavoro degli uffici tecnici comunali. È questo l’obiettivo del convegno in programma mercoledì 11 novembre, dalle 9 alle 13, all’ex granaio di Villa Greppi a Monticello Brianza, promosso dalla Provincia di Lecco insieme alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Sondrio e Varese.

L’incontro, di carattere strettamente tecnico e rivolto agli addetti ai lavori, coinvolgerà 37 Comuni della Brianza lecchese, capoluogo compreso, oltre agli organi di Polizia impegnati nei controlli sul territorio.

Al centro della mattinata ci sarà l’applicazione della normativa sulle autorizzazioni paesaggistiche in forma semplificata, disciplinata dall’articolo 146 del Codice dei beni culturali e dal Dpr 31/2017, con particolare riferimento agli interventi ricompresi negli allegati A e B. Una materia che presenta diversi aspetti interpretativi e ricadute concrete sull’attività quotidiana delle amministrazioni, sia nella gestione delle pratiche sia nelle successive attività di controllo.

L’obiettivo è fornire indicazioni operative condivise, chiarire quali interventi richiedano effettivamente il passaggio in Soprintendenza e razionalizzare le procedure, evitando l’avvio di istruttorie non necessarie e rendendo più puntuale la trasmissione della documentazione da parte degli uffici comunali.

Dopo i saluti istituzionali della presidente della Provincia Alessandra Hofmann, la Soprintendente Beatrice Maria Bentivoglio Ravasio introdurrà i lavori. Seguiranno gli approfondimenti tecnici affidati a Cinzia Robbiati, funzionario architetto per la provincia di Lecco, e ad Alice Maria Sbriglio, funzionario archeologo, che interverrà sugli aspetti legati alla tutela archeologica. La mattinata si concluderà con uno spazio dedicato alle domande e al dibattito, moderato da Laura Casini, responsabile del Servizio Pianificazione territoriale della Provincia.

Quello di Monticello sarà il primo appuntamento di questo tipo. Nel corso del 2027 è infatti previsto un secondo convegno, più articolato e aperto anche agli altri Comuni lecchesi, agli enti e ai professionisti che operano sul territorio. L’iniziativa sarà inserita nel calendario dei seminari organizzati dalla Provincia, in un territorio dove gran parte delle aree ricade in ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico.