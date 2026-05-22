Autotrasporto, confermato il fermo: trasportatori lecchesi all’assemblea Unatras di Monza

Anche trasportatori di Confartigianato parteciperanno all’incontro convocato da Unatras nella sede monzese di Confartigianato

Domani a Palazzo Chigi il confronto tra il Governo, la premier Giorgia Meloni e il ministro Matteo Salvini

LECCO – Resta confermato il fermo nazionale dell’autotrasporto proclamato da Unatras dal 25 al 29 maggio. Alla mobilitazione parteciperanno anche trasportatori aderenti a Confartigianato Lecco, presenti sabato all’assemblea lombarda convocata a Monza.

La protesta nasce dalla situazione di forte difficoltà che sta attraversando il comparto, aggravata dall’aumento del costo del carburante e dalla richiesta di misure economiche a sostegno delle imprese del settore. Secondo quanto comunicato dalle associazioni di categoria, gli aumenti registrati negli ultimi mesi stanno determinando “un aggravio medio superiore ai 1.100 euro mensili per veicolo per la sola voce carburante”.

Nel frattempo il Governo, attraverso i ministri Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti, è al lavoro per individuare le coperture finanziarie necessarie agli interventi richiesti dalle sigle dell’autotrasporto.

Domani pomeriggio è previsto a Palazzo Chigi un incontro tra la premier Giorgia Meloni, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e i rappresentanti della categoria, convocato immediatamente prima del Consiglio dei Ministri. Sul tavolo la proroga del taglio delle accise e ulteriori misure dedicate ai comparti maggiormente colpiti dal caro energia.

Tra le richieste avanzate da Unatras figurano risorse straordinarie per compensare l’aumento dei costi del carburante, il rimborso immediato delle accise, la sospensione temporanea di imposte, contributi e premi assicurativi, oltre a regole più trasparenti sull’applicazione del fuel surcharge e interventi contro le speculazioni sui prezzi del carburante.

Intanto Unatras ha convocato per sabato 23 maggio un’assemblea aperta alle aziende di trasporto lombarde, in programma dalle 10 nella sede monzese di Confartigianato, in viale Stucchi 64. L’incontro sarà ospitato da Apa Confartigianato Imprese e vedrà gli interventi di Giovanni Mantegazza, Eugenio Massetti, Claudio Riva, Riccardo Gervasoni e Sergio Piardi.