Avis Calolziocorte, 61 anni di solidarietà: domenica la Festa del Donatore

Appuntamento domenica 25 ottobre alla parrocchia di San Lorenzo Martire a Rossino

Messa alle 10, poi le premiazioni degli avisini e un rinfresco

CALOLZIOCORTE – La tradizione si rinnova con una giornata dedicata alla solidarietà, all’impegno e al valore della donazione di sangue. Domenica 25 ottobre, la Comunale Avis di Calolziocorte celebrerà il 61° anniversario della fondazione con la tradizionale Festa del Donatore, un appuntamento che riunirà volontari, simpatizzanti e rappresentanti delle istituzioni locali.

La manifestazione si svolgerà alla Parrocchia San Lorenzo Martire di Rossino, a Calolziocorte. Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle 9.30 sul sagrato della chiesa, mentre alle 10 è prevista la celebrazione della Santa Messa.

Al termine della funzione religiosa, l’attenzione si sposterà all’Oratorio parrocchiale di Rossino, dove si terranno le premiazioni degli avisini che hanno raggiunto importanti traguardi nel loro percorso di donazione. Nel corso della cerimonia sarà inoltre conferita una speciale benemerenza, il cui destinatario non è stato indicato nel programma diffuso dagli organizzatori.

La mattinata si concluderà con un rinfresco, occasione per condividere i festeggiamenti e rinnovare lo spirito di partecipazione che accompagna l’attività dell’associazione.

Alla ricorrenza sono invitati tutti gli avisini e i simpatizzanti. È prevista anche la presenza delle autorità locali e delle rappresentanze delle Comunali Avis delle province di Lecco e Bergamo.

Il 61° anniversario rappresenta un momento per valorizzare il contributo dei donatori e il ruolo dell’associazione nella promozione della solidarietà. La Festa del Donatore rinnova così l’appuntamento con una comunità che, attraverso la donazione volontaria, sostiene un servizio fondamentale per la collettività.

L’ELENCO DEI DONATORI CHE VERRANNO PREMIATI