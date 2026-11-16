AVIS Lecco, il 10 dicembre torna il Concerto di Natale al Cenacolo Francescano

L’evento è organizzato da AVIS Comunale Lecco con il patrocinio del Comune

L’appuntamento è per giovedì 10 dicembre alle 20.45 al Cinema Teatro Cenacolo Francescano

LECCO – AVIS Comunale Lecco si prepara al Natale con il tradizionale Concerto di Natale, giunto alla 21ª edizione. L’appuntamento è fissato per giovedì 10 dicembre alle 20.45 al Cinema Teatro Cenacolo Francescano di Lecco. L’ingresso sarà libero e l’iniziativa è rivolta a soci, donatori e a tutta la cittadinanza.

Protagonisti della serata saranno gli studenti delle classi seconde e terze dei percorsi a indirizzo musicale dell’Istituto A. Stoppani, che fa parte dell’Istituto Comprensivo Lecco 3. Saranno loro a esibirsi in un programma musicale pensato per accompagnare il pubblico verso le festività natalizie.

Nel corso dell’evento è prevista anche la consegna delle Borse di Studio A.M. di Bruno Gandolfi di AVIS Lecco, un momento che affiancherà la proposta musicale della serata.

Il concerto si svolgerà con il patrocinio del Comune di Lecco. AVIS Lecco conferma inoltre il proprio sostegno a Telethon. La locandina dell’iniziativa riporta anche un QR code attraverso il quale chi desidera diventare donatore può richiedere direttamente l’iscrizione all’associazione.

L’appuntamento è dunque per giovedì 10 dicembre, alle 20.45, al Cinema Teatro Cenacolo Francescano. L’ingresso è libero.