Avis Mandello pronta al 65° anniversario: i festeggiamenti domenica

Ricca mattinata di iniziative organizzata dall’associazione

Corteo, Santa Messa, cerimonia e pranzo a buffet caratterizzeranno le celebrazioni per l’importante traguardo raggiunto

MANDELLO – Domenica sarà una giornata di festa e un momento molto importante per Avis Mandello: l’associazione è arrivata infatti a tagliare il traguardo dei 65 anni d’attività, ragion per cui è previsto un ricco programma di iniziative lungo tutta la mattinata.

Si comincerà presto, alle ore 8.45, con il ritrovo in piazza Leonardo da Vinci, di fronte al Municipio. Da qui partirà il corteo per la Chiesa di San Lorenzo accompagnati dalle melodie del Corpo musicale mandellese. Seguirà la Santa Messa e, alle ore 11, la cerimonia ufficiale al Teatro San Lorenzo con saluto di benvenuto, discorso ufficiale, consegna attestati di benemerenza e consegna a un’associazione del territorio dell’equivalente in denaro frutto della rinuncia alle medaglie. A concludere i festeggiamenti di domenica 21 maggio un pranzo a buffet nell’adiacente Oratorio di San Lorenzo.