Avvento, a Lecco un incontro di spiritualità per chi si impegna nel sociale

Al centro della serata il tema “Da Babele a Gerusalemme, il cantiere della civiltà dell’amore”

Martedì 10 novembre alle 20.45 negli spazi del nuovo Oratorio San Luigi

LECCO – Un momento di spiritualità, ascolto e preghiera rivolto a chi è impegnato nella vita sociale e politica e a quanti operano al servizio del bene comune. È quanto propone la Diocesi di Milano in vista del tempo di Avvento, con un ciclo di incontri nelle diverse zone pastorali. Una delle tappe si terrà a Lecco, martedì 10 novembre, alle 20.45, negli spazi del nuovo Oratorio San Luigi, presso la Parrocchia di San Nicolò, in via Parini 20.

Il tema della serata sarà “Da Babele a Gerusalemme, il cantiere della civiltà dell’amore”, titolo della riflessione affidata a don Nazario Costante, responsabile della Pastorale Sociale e del Lavoro dell’Arcidiocesi di Milano. L’appuntamento rientra nel percorso “A ciascuno il suo tratto di muro. Il cantiere della civiltà dell’amore”, pensato per accompagnare i cristiani impegnati nelle realtà sociali e politiche e quanti si dedicano al servizio della comunità.

La riflessione prenderà spunto dalla vicenda biblica di Neemia, protagonista della ricostruzione delle mura di Gerusalemme. Un richiamo che invita a considerare l’Avvento come tempo di attesa e speranza, ma anche come occasione per riscoprire il valore della responsabilità personale e condivisa nella costruzione della città.

L’incontro intende approfondire il significato dell’impegno politico e sociale come forma concreta di servizio alla comunità, con attenzione al bene comune, alla dignità di ogni persona e alla cura dei più fragili. In un contesto in cui le relazioni richiedono ascolto, dialogo e collaborazione, la serata offrirà un’occasione di formazione per quanti ricoprono ruoli di responsabilità nei diversi ambiti della vita pubblica e sociale.

L’invito è a condividere un momento di riflessione capace di mettere in dialogo fede e vita quotidiana, nella consapevolezza che ciascuno è chiamato a contribuire alla costruzione di una società più giusta e fraterna.