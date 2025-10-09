Azzurro Donna Lecco: incontro dedicato a prevenzione e informazione della salute femminile

Di
-
Anna Panzeri
Anna Panzeri, responsabile provinciale Lecco Azzurro Donna

Sabato 11 ottobre, dalle 10 alle 12, presso la sede di Forza Italia

Appuntamento per sensibilizzare sul tema della prevenzione ginecologica

LECCO – Nell’ambito delle iniziative di Forza Italia, il movimento Azzurro Donna conferma il proprio impegno a sostegno delle donne, promuovendo un nuovo incontro dedicato alla prevenzione e alla salute femminile, in programma sabato 11 ottobre, dalle ore 10 alle 12, presso la sede di Forza Italia Lecco, in via Amilcare Ponchielli 21.

L’appuntamento si inserisce nel percorso di attività che Azzurro Donna porta avanti da tempo per valorizzare il ruolo delle donne nella società e offrire momenti di informazione e confronto su temi di grande attualità.

Durante l’incontro interverranno due esperti di rilievo nel campo ginecologico, i Dott.ri Anna Biffi e Gregorio Del Boca, che approfondiranno i principali rischi per la salute femminile, illustrando strategie di prevenzione e interventi efficaci per tutelare il benessere delle donne in ogni fase della vita.

L’iniziativa rappresenta anche un’occasione di incontro e dialogo tra le donne del territorio, che potranno conoscere da vicino le referenti di Azzurro Donna Lecco e provincia, sempre disponibili all’ascolto. 

Azzurro Donna invita tutte le donne a partecipare a questo importante momento di condivisione e informazione, per promuovere insieme una cultura della prevenzione e del benessere.

Katia Tredici, responsabile cittadina e vice responsabile provinciale Lecco Azzurro Donna