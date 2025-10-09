Azzurro Donna Lecco: incontro dedicato a prevenzione e informazione della salute femminile

Sabato 11 ottobre, dalle 10 alle 12, presso la sede di Forza Italia
Appuntamento per sensibilizzare sul tema della prevenzione ginecologica
L’appuntamento si inserisce nel percorso di attività che Azzurro Donna porta avanti da tempo per valorizzare il ruolo delle donne nella società e offrire momenti di informazione e confronto su temi di grande attualità.
Durante l’incontro interverranno due esperti di rilievo nel campo ginecologico, i Dott.ri Anna Biffi e Gregorio Del Boca, che approfondiranno i principali rischi per la salute femminile, illustrando strategie di prevenzione e interventi efficaci per tutelare il benessere delle donne in ogni fase della vita.
L’iniziativa rappresenta anche un’occasione di incontro e dialogo tra le donne del territorio, che potranno conoscere da vicino le referenti di Azzurro Donna Lecco e provincia, sempre disponibili all’ascolto.
Azzurro Donna invita tutte le donne a partecipare a questo importante momento di condivisione e informazione, per promuovere insieme una cultura della prevenzione e del benessere.