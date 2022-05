Ballabio. Ats rassicura il sindaco sull’arrivo di un altro medico di base

In paese un solo medico, impegno per trovare una soluzione

“Al momento tanti ballabiesi, soprattutto anziani, si devono spostare in un altro comune”

BALLABIO – Incontro, nella giornata di ieri, tra i dirigenti di Ats e il sindaco di Ballabio relativamente alla situazione dei Medici di Base sul territorio comunale. In particolare si è discusso circa la necessità dei ballabiesi di avere, oltre alla dottoressa Palermiti, almeno un secondo medico di base con ambulatorio in Ballabio.

“La mia priorità – dichiara il sindaco Giovanni Bruno Bussola – è trovare una soluzione sul secondo medico di base, evitando che tanti ballabiesi, soprattutto anziani, si debbano spostare in un altro comune per una visita medica o per una semplice ricetta. L’incontro di oggi è stato proficuo e da Ats ho ricevuto piena rassicurazione che da parte loro c’è il massimo impegno per trovare una soluzione alla problematica sollevata”.

L’ambulatorio comunale, attualmente utilizzato solo dalla dottoressa Palermiti, si trova in via Confalonieri, nelle immediate vicinanze del comune di Ballabio con un ampio parcheggio a disposizione dei pazienti, e potrebbe benissimo essere utilizzato da un altro medico di base con una sorta di alternanza nell’orario, cosi come avveniva in passato.

“Ringrazio il dott. Andrea Fascendini del Dipartimento di Cure Primarie per la disponibilità ad incontrarmi – conclude il Sindaco Bussola – e confido che entro un paio di giorni i ballabiesi ricevano l’ufficialità di non doversi spostare in altro comune per andare dal medico di base”.