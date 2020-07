Ballabio, nel parco Grignetta al lavoro i ragazzi di Util’Estate

Grandi lavori al parco Grignetta per i ragazzi della Util’Estate con “base” nella Baita che riapre

Il sindaco: “Abbiamo fatto bene ad aumentare i posti disponibili”

BALLABIO – Ragazzi della Util’Estate di Ballabio al lavoro per far più bello il paese: il primo gruppo di giovani volonterosi è stato visto all’opera nel parco Grignetta, che sta scrollandosi di dosso il pesante retaggio della chiusura dovuta all’emergenza Covid.

L’amministrazione comunale, per ordinanza del sindaco Alessandra Consonni, ha recentemente disposto la riapertura dei giochi dei bimbi con sanificazione quotidiana, e in questi giorni i giardinieri hanno sistemato prati e siepi. Ora sono scesi in campo anche i ragazzi che, dopo un’accurata disinfezione sotto il coordinamento della cantoniera comunale Giusy Adamoli, hanno riposizionato tavoli e panche per ridare piena vita al parco. Poi è toccato alle cancellate, riverniciate con grande scrupolo, ed alla manutenzione più generale.

Come “base” i ragazzi stanno utilizzando la Baita Grignetta, realizzata dall’amministrazione comunale sul medesimo spazio dell’obsoleto tendone impraticabile per buona parte dell’anno.

“Stanno lavorando con grande entusiasmo e senso di responsabilità – commenta Alessandra Consonni – li ringrazio per l’impegno e le loro famiglie per l’educazione che hanno trasmesso. La loro buona volontà dimostra che abbiamo fatto bene, vista la domanda molto superiore agli altri anni, ad aumentare l’offerta dei posti a disposizione e il relativo contributo economico: un gesto d’incoraggiamento per questi ragazzi era opportuno”.