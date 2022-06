Ballabio. Nuovo tratto di marciapiede lungo la SP62

L’importo complessivo dell’impegno di spesa è stato di 11.268,19 euro

BALLABIO – Sono terminati i lavori di messa in sicurezza del tratto della strada Provinciale SP62 che dalla rotatoria della SS36Dir va al civico 43 della medesima via del Comune di Ballabio.

Un intervento possibile grazie alle economie ottenute nell’ambito dei lavori in riferimento alla Legge Regionale 9/2020 “interventi per la ripresa economica”.

“Con questo intervento – dichiara l’assessore all’edilizia Celestino Cereda – abbiamo completato anche per il tratto mancante la messa in sicurezza del marciapiede antistante il parco Due Mani iniziata nel Novembre 2020. Rispetto alla quota stradale il nuovo cordolo è rialzato di circa 17 centimetri.”

L’importo complessivo dell’impegno di spesa del Comune di Ballabio ammonta a 11.268,19 euro ed i lavori sono stati effettuati dall’impresa Devizzi di Cremeno.

“Ringrazio Regione Lombardia – dichiara il Sindaco Giovani Bussola – per le risorse assegnate al Comune di Ballabio attraverso molteplici bandi a cui abbiamo partecipato e che hanno consentito l’effettuazione di utili interventi nel territorio senza pesare sulle tasche dei cittadini. Per la nostra Amministrazione la sicurezza rappresenta una delle priorità e, in tal senso, questo piccolo intervento è di grande importanza”,