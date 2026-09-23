Ballabio, torna “Zampettiamo”: una giornata dedicata agli animali

Domenica 27 settembre dalle 10.30 al Parco della Villa Comunale

Consulenze cinofile, toelettatura, gestione domestica, associazioni e il ritorno del Tale e Cane Show

BALLABIO – Una giornata dedicata agli animali, alle persone che se ne prendono cura e alle realtà che ogni giorno si occupano del loro benessere. A Ballabio torna “Zampettiamo”, che domenica 27 settembre raggiungerà la seconda edizione con un appuntamento al Parco della Villa Comunale a partire dalle 10.30. L’ingresso sarà gratuito.

Il programma mette al centro la cura e la gestione degli animali domestici, con la possibilità di ricevere consulenze e indicazioni da professionisti e associazioni. Saranno presenti i docenti addestratori di ATA ACI, a disposizione per consulenze cinofile, con la partecipazione straordinaria di Massimo Giunta.

Spazio anche ai consigli dedicati alla toelettatura e alla gestione degli animali in casa, affidati a Egle Rosa e Ines Quinta.

Nel corso della giornata saranno inoltre presenti Bonsai Lecco, con una mostra, e Pro Parco, insieme alle associazioni impegnate nell’adozione di cani e gatti. Parteciperà anche il Pronto Soccorso Veterinario Segrino, con cui il Comune di Ballabio ha stipulato una convenzione.

Non mancherà poi uno degli appuntamenti più caratteristici della manifestazione: il Tale e Cane Show, il concorso di somiglianza a sei zampe che tornerà anche in questa seconda edizione.

“L a prima edizione è stata accolta molto bene e abbiamo voluto riproporre una giornata in cui le persone possano incontrarsi, divertirsi e trovare consigli utili per i propri animali”, dichiara l’assessore al Turismo Barbara Crimella. “Ringrazio Egle Rosa, che mi affianca nell’organizzazione, e tutte le realtà che parteciperanno”.

L’iniziativa sarà anche l’occasione per presentare alcuni strumenti e servizi pensati per intervenire concretamente nella gestione degli animali. “L’attenzione agli animali passa anche dai servizi concreti”, sottolinea il sindaco Giovanni Bruno Bussola. “Abbiamo dotato la Polizia Locale di un lettore di microchip, che potrà aiutare a identificare rapidamente gli animali smarriti e a ricongiungerli con le loro famiglie”.

La manifestazione è quindi pensata come un momento di incontro, ma anche come uno spazio nel quale trovare informazioni e indicazioni utili per la cura degli animali e conoscere le realtà impegnate sul territorio.

In caso di maltempo, l’evento sarà annullato.