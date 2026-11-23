Un incontro rivolto alle famiglie con bambini da 0 a 8 anni, aperto anche agli insegnanti

Appuntamento stasera, lunedì 23 novembre alle 21 in Sala del Consiglio

MANDELLO DEL LARIO – Smartphone, tablet e schermi fanno ormai parte della quotidianità anche dei più piccoli. Ma come accompagnare i bambini nell’uso della tecnologia senza trascurare il gioco, il movimento, il sonno e le relazioni? A queste domande vuole rispondere l’incontro “Connessi ma con equilibrio. Bambini e tecnologia: consigli pratici per genitori di bambini da 0 a 8 anni”, in programma lunedì 23 novembre alle 21 nella Sala del Consiglio di Mandello del Lario.

L’appuntamento, promosso nell’ambito delle attività di prevenzione della salute, è rivolto ai genitori di bambini nella fascia d’età da zero a otto anni, ma aperto anche agli insegnanti e a tutta la comunità educante. L’obiettivo è offrire indicazioni pratiche per gestire il rapporto con il mondo digitale durante l’infanzia, individuando un equilibrio che tuteli il benessere, lo sviluppo e la crescita dei bambini, senza allarmismi e senza giudizi nei confronti delle famiglie.

Durante la serata si parlerà di come accompagnare i più piccoli nell’utilizzo di smartphone, tablet e altri dispositivi, dell’impatto degli schermi sul sonno e sull’attenzione e dell’importanza di preservare spazi dedicati al gioco, al movimento e alle relazioni. Un’occasione di confronto per condividere dubbi, conoscere buone pratiche e acquisire strumenti utili nella gestione della quotidianità.

A guidare l’incontro saranno la dottoressa Veronica Bennato, medico chirurgo specialista in Pediatria, con un master di secondo livello in Ematologia pediatrica, attualmente pediatra di libera scelta presso ASST Lecco, e la dottoressa Giuseppina Porrino, ricercatrice nell’ambito dello sviluppo infantile e Mediatore della Visione E-RAV, referente di Punto Otto Srl per i progetti di promozione della salute nelle scuole per ATS Valpadana.

Bennato vanta un’esperienza ospedaliera e internazionale maturata tra Brescia, Lecco, Londra, Burkina Faso e India, ed è da tempo impegnata nella prevenzione e nella promozione del benessere in età evolutiva. Porrino porterà invece il proprio contributo nell’ambito dello sviluppo del bambino e dei progetti dedicati alla salute e alla crescita in contesti educativi.

Nel corso dell’appuntamento sarà inoltre presentato il libro “Otto, l’aquilotto. I bambini nel mondo digitale”, pensato per accompagnare la riflessione sul rapporto tra infanzia e tecnologia.

“Sono davvero felice di accogliere questo appuntamento all’interno della nostra Rassegna di Incontri. Promuovere una riflessione condivisa sull’educazione digitale significa prenderci cura del futuro della nostra comunità, offrendo alle famiglie strumenti concreti e spazi di dialogo preziosi”, sottolinea l’assessore alla Cultura Doriana Pacher.

Un’occasione per affrontare un tema sempre più presente nella vita familiare, mettendo al centro non soltanto la tecnologia, ma soprattutto i bisogni dei bambini e la responsabilità degli adulti nel guidarli verso un uso consapevole del digitale.