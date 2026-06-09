Barzago, “Condividiamo la Piazza” emoziona il pubblico con le testimonianze di RESQ

Grande partecipazione alla settima edizione dell’iniziativa promossa dall’Associazione La Piazza

Al centro della serata il valore dell’umanità, dell’accoglienza e della solidarietà

BARZAGO – Una Piazza Garibaldi gremita e partecipe ha accolto la settima edizione di “Condividiamo la Piazza”, l’appuntamento annuale organizzato dall’Associazione La Piazza di Barzago e dedicato quest’anno al tema dell’umanità come valore fondante della convivenza civile.

L’iniziativa si inserisce nel percorso che l’associazione porta avanti da anni attraverso momenti di confronto su temi legati alla coesione sociale, alla pace, alla solidarietà e all’attenzione verso le persone più fragili.

Ad aprire la serata è stata la presidente dell’associazione, Veronica Tentori, che ha richiamato l’importanza di riscoprire valori quali fraternità, dignità e rispetto della persona umana. Nel suo intervento ha sottolineato come l’indifferenza rischi di diventare una delle principali sfide del nostro tempo, ribadendo il principio secondo cui ogni vita umana merita tutela e rispetto.

Protagonisti della serata sono stati poi i volontari di RESQ – People Saving People, rappresentati da Paola Gelli e Fabio Agostoni dell’equipaggio di terra di Valmadrera. I relatori hanno illustrato le attività svolte dall’organizzazione nelle operazioni di soccorso nel Mediterraneo e lungo la rotta balcanica, raccontando l’impegno quotidiano a sostegno delle persone migranti e in condizioni di vulnerabilità.

Particolarmente intenso il momento dedicato alla testimonianza di Yusuphe Djatta, che ha ripercorso il viaggio che lo ha portato dal Gambia all’Italia. Attraverso il racconto delle difficoltà affrontate durante il percorso migratorio, delle violenze subite e delle esperienze vissute in Libia, Djatta ha offerto ai presenti una testimonianza diretta delle condizioni affrontate da molti migranti nel tentativo di raggiungere l’Europa.

Le sue parole hanno suscitato grande attenzione e partecipazione da parte del pubblico, contribuendo a rendere ancora più concreto il tema dell’incontro.

Nel corso della serata è intervenuto anche il senatore Tino Magni, socio dell’associazione, che ha evidenziato l’importanza dell’impegno delle istituzioni e della società civile nel contrastare fenomeni di esclusione e marginalità.

L’iniziativa si è conclusa con un’apericena solidale, occasione di incontro tra cittadini, volontari e organizzatori. Il ricavato contribuirà a sostenere le attività di RESQ e il progetto legato all’acquisto di una nuova nave destinata alle operazioni di soccorso.