Barzago. Torna “#melomerito”: tre giorni di festa per aiutare l’oratorio

L’evento benefico si svolgerà il 26, 27 e 28 giugno nell’area feste di via Leopardi

Il presidente Matteo Ratti: “Vogliamo coinvolgere sempre più persone dentro e fuori Barzago”

BARZAGO – Manca poco più di un mese al ritorno di “#melomerito”, l’evento benefico che dal 26 al 28 giugno animerà l’area feste di via Leopardi 1 a Barzago.

L’iniziativa, nata con l’obiettivo di raccogliere fondi per la ristrutturazione dell’oratorio del paese, sarà organizzata ancora una volta grazie all’impegno dei volontari riuniti nell’associazione “#melomerito”.

Il programma dettagliato dell’edizione 2026 è ancora in fase di definizione, ma non mancheranno attività dedicate ai più piccoli, musica e intrattenimento per un pubblico adulto, oltre alla tradizionale proposta gastronomica.

Tra le novità annunciate dagli organizzatori anche la collaborazione con “Paolo Sala Bakery”, il panificio di Viganò conosciuto per i suoi prodotti lievitati, che porterà alcune specialità all’interno dell’evento.

“Quest’anno ci stiamo mettendo ancora più passione e impegno, cercando di realizzare un evento che davvero richiami centinaia di persone unite dalla voglia di divertirsi e allo stesso tempo di dare un aiuto concreto al nostro oratorio”, ha spiegato Matteo Ratti, presidente dell’associazione “#melomerito”.

“Sono settimane che lavoriamo dietro le quinte affinché l’edizione 2026 abbia davvero una risonanza importante, che vada oltre il territorio comunale di Barzago e che coinvolga sempre più persone, e sono certo che ci riusciremo”, ha aggiunto.

Ulteriori dettagli e aggiornamenti sul programma dell’edizione 2026 saranno comunicati nelle prossime settimane.