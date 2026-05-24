Barzago. Torna “#melomerito”: tre giorni di festa per aiutare l’oratorio

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melomerito barzago 2026

L’evento benefico si svolgerà il 26, 27 e 28 giugno nell’area feste di via Leopardi

Il presidente Matteo Ratti: “Vogliamo coinvolgere sempre più persone dentro e fuori Barzago”

BARZAGO – Manca poco più di un mese al ritorno di “#melomerito”, l’evento benefico che dal 26 al 28 giugno animerà l’area feste di via Leopardi 1 a Barzago.

L’iniziativa, nata con l’obiettivo di raccogliere fondi per la ristrutturazione dell’oratorio del paese, sarà organizzata ancora una volta grazie all’impegno dei volontari riuniti nell’associazione “#melomerito”.

Il programma dettagliato dell’edizione 2026 è ancora in fase di definizione, ma non mancheranno attività dedicate ai più piccoli, musica e intrattenimento per un pubblico adulto, oltre alla tradizionale proposta gastronomica.

melomerito barzago 2026

Tra le novità annunciate dagli organizzatori anche la collaborazione con “Paolo Sala Bakery”, il panificio di Viganò conosciuto per i suoi prodotti lievitati, che porterà alcune specialità all’interno dell’evento.

“Quest’anno ci stiamo mettendo ancora più passione e impegno, cercando di realizzare un evento che davvero richiami centinaia di persone unite dalla voglia di divertirsi e allo stesso tempo di dare un aiuto concreto al nostro oratorio”, ha spiegato Matteo Ratti, presidente dell’associazione “#melomerito”.

“Sono settimane che lavoriamo dietro le quinte affinché l’edizione 2026 abbia davvero una risonanza importante, che vada oltre il territorio comunale di Barzago e che coinvolga sempre più persone, e sono certo che ci riusciremo”, ha aggiunto.

Ulteriori dettagli e aggiornamenti sul programma dell’edizione 2026 saranno comunicati nelle prossime settimane.

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