Barzio non va in vacanza: ecco il calendario degli eventi estivi

Ricchi di eventi i mesi di luglio, agosto e settembre con concerti, sagre, incontri con autori, e molto altro

A luglio e ad agosto il servizio di Shuttle Altipiano sarà operativo tutti i giorni

BARZIO – Il Comune di Barzio, in collaborazione con la Biblioteca Comunale, ha organizzato per l’estate 2025 un calendario ricco di eventi dedicati a tutti i cittadini, dai bambini agli anziani. Il calendario completo degli eventi è visitabile a questo link. Per i mesi di luglio e agosto, inoltre, il servizio di navetta gratuita di Shuttle Altipiano verrà svolto quotidianamente (qui la tabella con gli orari).

Tra gli eventi da segnalare ci sono sicuramente, per il mese di luglio, il concerto “Canto d’estate” del Coro Vandelia previsto per il 4 Luglio alle 21.00; la serata musicale “Ciao 90” organizzata dall’Accademia Musicale della Valsassina prevista per le 21.00 di Venerdì 11; l’incontro con l’autore Marco Belpoliti, che alle 17.00 del 12 Luglio presenterà il suo libro “Nord” edito da Einaudi; la Festa del Gesolo curata dal Gruppo A.N.A di Barzio prevista per tutta la giornata del 20 e molto altro.

Nel mese di agosto, invece, tra gli eventi di spicco si notano il “Rolling Truck Food Festival“, che si terrà le prime 3 giornate del mese; l’incontro con lo scrittore Dino Ticli previsto per il 5 agosto alle 21.00; l’esibizione di Trial in memoria di Cesare Landoni che si terrà Domenica 10; la 60° Sagra delle Sagre di Domenica 17; il concerto “Alchimie: il poeta e il genio” in omaggio di Battisti e Mogol previsto per il 22 agosto e molto altro.

Nel mese di settembre gli eventi da segnalare sono solamente tre: il Club di lettura di Mercoledì 3, il Saltimbarzo di sabato 6 e la Festa del Creato di domenica 14.