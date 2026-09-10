Barzio. “Vite che interpellano la comunità”: un confronto su fragilità e accoglienza

L’incontro si terrà sabato 19 settembre alle 16 nella sede di COE ETS, in via Milano 4 a Barzio, e sarà aperto alla cittadinanza. Al centro del confronto ci saranno le esperienze maturate nell’accoglienza e nel soccorso.

A portare il proprio contributo saranno Martina Locatelli, coordinatrice del rifugio notturno della Casa della Carità di Lecco, e Yusuphe Djatta, membro dello staff di terra di ResQ – People Saving People. Attraverso testimonianze e punti di vista differenti ma complementari, i due ospiti affronteranno insieme al pubblico il tema di una comunità capace non soltanto di accogliere, ma anche di accompagnare le persone nel tempo.

Il confronto partirà dalle storie incontrate nei contesti della marginalità, dell’accoglienza e lungo le rotte migratorie, per allargare lo sguardo alle responsabilità che coinvolgono l’intera comunità. Tra gli interrogativi al centro dell’incontro, quello su cosa accada quando termina l’emergenza ma restano i bisogni delle persone, e su come sia possibile trasformare l’accoglienza da intervento temporaneo a responsabilità condivisa.

L’appuntamento si inserisce nel percorso di “Coltivare Radici”, progetto promosso da COE ETS per accompagnare persone con background migratorio in uscita dai sistemi di accoglienza nella costruzione di percorsi personalizzati verso una maggiore autonomia abitativa, lavorativa e sociale nel territorio di Lecco e della Valsassina.