Barzio. “Vite che interpellano la comunità”: un confronto su fragilità e accoglienza

La coordinatrice del rifugio notturno della Casa della Carità di Lecco e un membro dello staff di terra di ResQ dialogheranno con il pubblico
Sabato 19 settembre alle 16 l’incontro aperto alla cittadinanza nella sede di COE ETS
BARZIO – Le storie di chi vive condizioni di fragilità e marginalità diventano il punto di partenza per interrogarsi sul ruolo delle comunità e sulla capacità di costruire percorsi che vadano oltre la risposta all’emergenza. È il tema al centro di “Vite che interpellano la comunità”, secondo appuntamento della rassegna promossa nell’ambito del progetto “Coltivare Radici”, finanziato dalla Fondazione Migrantes.
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