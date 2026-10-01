Bellano, a Cà Maggiore arriva l’acqua potabile: conclusi i lavori

L’intervento di Lario Reti Holding è costato 240 mila euro e ha interessato impianto di potabilizzazione e rete di acquedotto

Prima dei lavori la zona era servita da un acquedotto rurale, ma l’acqua non era dichiarata potabile per l’assenza di trattamenti di disinfezione

BELLANO – A Bellano si sono conclusi i lavori per portare l’acqua potabile anche in località Cà Maggiore. L’intervento, realizzato da Lario Reti Holding, ha richiesto un investimento complessivo di 240 mila euro e ha riguardato sia la realizzazione dell’impianto di potabilizzazione sia il rinnovo della rete di acquedotto.

Prima dei lavori, la località era servita da una rete di acquedotto rurale dotata di idranti e fontane. L’acqua, tuttavia, non era dichiarata potabile perché la rete non disponeva di specifici trattamenti di disinfezione.

Il progetto ha permesso di intervenire proprio su questo aspetto. Il serbatoio di Cà Maggiore è stato dotato di un impianto di debatterizzazione dell’acqua attraverso lampade UV, consentendo di rendere potabile l’acqua distribuita nella zona.

Parallelamente, sono state realizzate importanti opere sulla rete. I lavori hanno previsto la posa di nuove condotte in PEAD, Polietilene ad Alta Densità, oltre alla sostituzione di quelle già presenti, per una lunghezza complessiva di circa 1.000 metri.

Completano l’intervento quattro nuovi idranti installati lungo la rete di distribuzione e tre saracinesche, pensate per facilitare la gestione e il controllo della pressione dell’acquedotto. Una soluzione che consente anche di ridurre al minimo l’usura dei componenti della rete.

Con la conclusione delle opere, la località Cà Maggiore dispone quindi di una rete rinnovata e di un sistema di trattamento dell’acqua finalizzato a garantire la potabilità dell’acqua erogata.