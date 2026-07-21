Bellano celebra i Santi Nazaro e Celso: sei giorni di festa tra musica, tradizione e spettacolo

Dal 24 al 29 luglio torna la Festa Patronale

Concerti, visite guidate, mercatini, street food, spettacoli e il tradizionale spettacolo pirotecnico

BELLANO – Sei giorni di eventi tra musica, cultura, tradizione e spettacolo per celebrare uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità bellanese. Dal 24 al 29 luglio 2026 torna la Festa Patronale dei Santi Nazaro e Celso, con un calendario ricco di iniziative pensate per coinvolgere cittadini, famiglie e visitatori.

La manifestazione rappresenta ogni anno un momento di incontro e condivisione, capace di unire il valore della tradizione religiosa a un’offerta culturale e ricreativa che valorizza il territorio e conferma Bellano come una delle località più vivaci del Lago di Como.

L’apertura ufficiale è prevista per venerdì 24 luglio alle ore 21 in Piazza Tommaso Grossi con il concerto live degli Old Miners, che darà il via ai festeggiamenti.

Sabato 25 luglio il programma proseguirà alle 10.30 con una visita guidata curata da Chiara Gatti e dai Custodi del Patrimonio di Bellano, alla scoperta della mostra “DEVOTA. Arte e sacro. Territorio e comunità”. Il percorso coinvolgerà diversi luoghi simbolo del paese: San Nicolao Arte Contemporanea, Museo Giancarlo Vitali, la chiesa di Santa Marta, la chiesa dei Santi Nazaro e Celso, San Rocco e Sant’Andrea.

La serata sarà dedicata alla musica con il concerto dei Queen Mania con Salvo Vinci, in programma alle 21.30 ai Giardini dell’Eliporto, uno spettacolo tributo alla storica band britannica.

Domenica 26 luglio spazio alla musica in piazza con la Pedesina Jazz Band, che si esibirà alle 11 in Piazza Santa Marta. In serata, alle 21 al Palasole, appuntamento con “Il grande Cinema in concerto”, un viaggio tra le più celebri colonne sonore cinematografiche, con un’orchestra composta da 40 elementi accompagnata dalle immagini dei grandi film. L’ingresso sarà libero.

Il momento più atteso della festa sarà la Vigilia di lunedì 27 luglio, giornata dedicata alla tradizione e alla partecipazione popolare.

Dalle 10 il lungolago ospiterà i mercatini, mentre dalle 19 le associazioni del paese proporranno il Local Street Food, con specialità e prodotti del territorio, insieme al truck PizzAutobus Valtellina.

La serata continuerà con spettacoli di magia itinerante e musica, fino all’appuntamento con DJ Matrix alle 20.30 ai Giardini dell’Eliporto. A chiudere la giornata sarà il tradizionale spettacolo pirotecnico sul Lago di Como, previsto alle 22.30.

Per facilitare gli spostamenti sarà attivo un servizio di navetta gratuita da Dervio e Vendrogno dalle 17.30 alle 00.30.

Martedì 28 luglio, giorno dedicato ai Santi Nazaro e Celso, la celebrazione entrerà nel vivo con la Santa Messa Solenne alle 10.30 nella chiesa dei Santi Nazaro e Celso. In serata, alle 21 in Piazza San Giorgio, il Corpo Musicale Bellanese proporrà il tradizionale concerto.

La Festa Patronale si concluderà mercoledì 29 luglio con la Santa Messa delle 18 nella Chiesa di Santa Marta e, alle 20.30, con gli immancabili Ludi di Santa Marta, appuntamento profondamente legato alla storia e all’identità della comunità bellanese.

Un’intera settimana di appuntamenti che conferma la Festa dei Santi Nazaro e Celso come uno degli eventi più importanti dell’estate di Bellano, capace di unire fede, cultura, musica e partecipazione.

Info: infopoint@comune.bellano.lc.it – tel. 0341 1570370