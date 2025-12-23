Bellano celebra le sue eccellenze: insigniti quattro nuovi benemeriti

Filippo Conca, Placido Denaro, Simone Maglia e l’azienda Borlenghi Impianti
“Cittadini ed enti che si spendono per gli altri e che danno lustro al paese”
BELLANO – Per l’anno 2025, il Comune di Bellano ha assegnato quattro benemerenze civiche. La decisione è stata assunta giovedì 18 dicembre, nel corso della seduta di Consiglio comunale. A ricevere l’onorificenza saranno tre cittadini – Filippo Conca, Placido Denaro, Simone Maglia – e un’azienda, la Borlenghi Impianti.
“Anche quest’anno sono state assegnate le benemerenze civiche, un momento sempre molto sentito dalla nostra comunità – commenta il sindaco Antonio Rusconi – I benemeriti sono stati scelti dall’apposita commissione che ha valutato le candidature presentate dai cittadini bellanesi, fra il 15 settembre e il 15 ottobre. Anche quest’anno le segnalazioni sono state numerose e interessanti, in alcuni casi anche sorprendenti per la loro varietà. Come sempre la commissione le ha giudicate senza conoscere i proponenti, per non farsi influenzare nella propria valutazione. Quattro benemeriti anche quest’anno sono un numero importante per una comunità piccola come Bellano, (salgono a 42 i soggetti insigniti dal 2018, anno dell’istituzione delle civiche benemerenze) ma è sinonimo di tanti cittadini ed enti che si spendono per gli altri o che danno lustro al paese per meriti artistici, sportivi, scientifici, sociali; meritevoli quindi un atto che testimoni il buon esempio e le loro qualità”.
Come da tradizione, i diretti interessati sono stati informati all’indomani della delibera consiliare e riceveranno il riconoscimento in occasione del Concerto di Capodanno, in programma il prossimo 2 gennaio, al Palasole.
Ecco, nel dettaglio, le motivazioni delle quattro benemerenze civiche del Comune di Bellano:
- FILIPPO CONCA: Ha portato il nome di Bellano sul gradino più alto del podio in campo ciclistico nell’anno 2025, dimostrando tenacia, costanza e coraggio nel perseverare, sino al raggiungimento dei propri obiettivi. Un esempio per le giovani generazioni.
- PLACIDO DENARO: Da cinquant’anni è attivo in varie associazioni e collabora per la realizzazione di vari eventi. Significativa la sua professionalità, assieme alla propria famiglia, nell’impegnativo compito di truccare ed acconciare i Re Magi e gli altri personaggi della Pesa Vegia.
- SIMONE MAGLIA: Per le eccezionali dolcezze della sua pasticceria con le quali ci allieta, rendendo la nostra vita meno amara. Un altro artista bellanese.
- AZIENDA BORLENGHI IMPIANTI S.R.L.: Fondata nel 1825, opera ininterrottamente da cinque generazioni rappresentando un pilastro della storia produttiva ed artigianale di Bellano.