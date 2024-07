Bellano. Da due bandi nuovi finanziamenti per il territorio

I fondi regionali e ministeriali andranno a beneficio di alpeggi e frazioni

35 mila euro per l’abbeveratoio dell’Alpe Chiaro, 6 mila euro per il progetto “Borghi in festa”

BELLANO – Il Comune di Bellano ha ottenuto nuovi finanziamenti grazie alla partecipazione a due bandi, uno di Regione Lombardia e l’altro del Ministero degli Esteri.

“Dopo il finanziamento da 150 mila euro arrivato dal Ministero dell’Interno sulla manutenzione delle strade, impiegato per interventi di asfaltatura e sistemazione parapetti sulla strada di Noceno, ora abbiamo ottenuto due nuovi contributi che saranno utilizzati in favore del territorio – spiega il sindaco Antonio Rusconi – Non si tratta di cifre elevate, ma sono comunque importanti perché ci permettono di realizzare progetti a beneficio, in particolar modo, degli alpeggi e delle frazioni”.

Regione Lombardia ha concesso 35 mila euro che saranno impiegati per la manutenzione dell’abbeveratoio all’Alpe Chiaro, garantendo un sostegno all’alpeggio e un aiuto alla conservazione dell’ambiente rurale. Il bando del Ministero degli Esteri, dedicato al “turismo delle radici”, porterà a Bellano 6 mila euro per la realizzazione di un progetto che richiede un investimento totale di 12 mila euro.

“Grazie a questo contributo, che va ad aggiungersi a fondi comunali, verrà concretizzato il progetto ‘Borghi in festa’, ideato per promuovere la peculiarità di Bellano di avere numerosissime frazioni – prosegue Rusconi – In questo contesto sono state valorizzate le feste patronali o di frazione già esistenti, e ne sono state organizzate di nuove nelle frazioni che non avevano in calendario eventi tradizionali. Nelle prossime settimane, quindi, si svolgeranno diversi appuntamenti che offriranno occasioni di divertimento a residenti e turisti. In totale il calendario prevede quindici eventi, con serate musicali, cinema all’aperto e momenti più tradizionali. Il tutto organizzato o rivalorizzato allo scopo di favorire l’aggregazione e il divertimento”.

L’Amministrazione comunale ringrazia tutte le associazioni e i volontari per il contributo fornito nell’organizzazione delle varie iniziative.

Tutti gli appuntamenti organizzati nell’ambito del progetto “Borghi in festa” saranno pubblicati sul portale del Ministero degli Esteri, per permettere ad un pubblico quanto più ampio possibile di scoprire eventi e manifestazioni dei vari territori. Il calendario sarà pubblicato anche su questo sito.