Bellano, estate da record con oltre cento eventi

Il Comune presenta un calendario ricchissimo per luglio e agosto

Il programma estivo coinvolgerà il borgo, le frazioni e gli alpeggi

BELLANO – Più di cento eventi in due mesi per un’estate che si annuncia tra le più ricche degli ultimi anni. Il Comune di Bellano ha presentato il programma delle iniziative estive 2026, pensate per adulti e giovani, residenti e turisti, con un calendario che animerà i mesi di luglio e agosto tra musica, cultura, spettacoli, solidarietà, sport, cinema, visite guidate e feste diffuse sul territorio.

A rendere possibile il cartellone è la collaborazione tra l’Amministrazione comunale, Pro Loco Bellano, Pro Loco Vendrogno, Associazione Cinema di Bellano, associazioni e volontari.

«Se possibile, ci siamo superati rispetto alle passate stagioni – commenta il sindaco Antonio Rusconi –. Grazie alla collaborazione di Pro Loco Bellano e Pro Loco Vendrogno, Associazione Cinema di Bellano, associazioni e volontari, quest’anno l’Amministrazione comunale ha potuto organizzare oltre cento appuntamenti che animeranno i mesi di luglio e agosto. Non mancheranno divertimento e musica, ma anche cultura e momenti di solidarietà, sia nel borgo a Bellano che nelle frazioni e sugli alpeggi».

Il calendario partirà subito con un appuntamento di grande richiamo. Venerdì 3 luglio si terrà TEDxBellano – Abissi, in programma all’Orrido con inizio alle 18, seguito dall’Afterparty – AlberiNoi sul palco galleggiante alla foce della Pioverna.

Il mese di luglio proseguirà con numerosi eventi di rilievo, tra cui la festa dei volontari dei Vigili del Fuoco, in programma sabato 4 e domenica 5 luglio, la Telethon Cup sabato 11 e domenica 12 luglio, l’immancabile cena di Agoni in Contrada sabato 18 luglio e la grande vigilia della festa patronale, lunedì 27 luglio, con local street food e un grande spettacolo pirotecnico.

Anche agosto proporrà un calendario fitto di iniziative. Sono previste numerose feste negli alpeggi, il Bellano Festival con le esibizioni del concorso internazionale Bellano Paese degli Artisti domenica 2 agosto, la tradizionale festa di Cote Feu a Oro sabato 8 agosto, il concerto-spettacolo “Voglio tornare negli Anni 90” mercoledì 12 agosto e il gran finale di martedì 18 agosto con una serata affidata ai DJ Albertino e Fargetta.

Il manifesto completo degli eventi sarà affisso in paese e pubblicato sui canali social e sul sito www.discoveringbellano.eu, dove sarà possibile scoprire tutte le proposte in programma.

Il calendario comprenderà anche concerti di musica classica, serate di ballo liscio, visite guidate, percorsi culturali alla scoperta delle bellezze di Bellano e delle sue frazioni, serate al cinema, momenti dedicati allo sport e gli appuntamenti di Borghi in festa.

Per tutta l’estate sarà inoltre possibile visitare le mostre “Vette Incantate” e “Devota – Arte e sacro, territorio e comunità”, il Museo Giancarlo Vitali e San Nicolao Arte Contemporanea, oltre alle chiese dei Santi Nazaro e Celso e di Santa Marta, al Santuario della Madonna delle Lacrime, all’Orrido e alla Ca’ del Diavol.

«Sviluppare questo programma di eventi estivi è stato impegnativo, ma soddisfacente – sottolinea Irene Alfaroli, assessore al Turismo del Comune di Bellano –. Abbiamo messo in campo ampie risorse per offrire proposte di qualità a chi viene a Bellano da turista, ma anche per garantire opportunità di svago ai bellanesi. Abbiamo lavorato tanto e speriamo che questo programma venga apprezzato».

A chiudere, il sindaco Antonio Rusconi ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla costruzione del calendario.

«All’inizio di questa nuova stagione estiva non posso che ringraziare tutte le persone che stanno lavorando e dedicando il proprio tempo al nostro paese – aggiunge Rusconi –. Grazie all’assessore Alfaroli, per aver coordinato l’impegnativo lavoro di programmazione, e grazie a tutti i volontari che prestano la loro opera con grande passione, dando lustro a Bellano».

Un’estate, dunque, che punta a confermare Bellano come uno dei centri più vivaci del lago, capace di unire intrattenimento, cultura, tradizione e valorizzazione del territorio.