Bellano. Ex Cotonificio Cantoni, possibile svolta entro metà 2026

Tra sei mesi attesa la proposta progettuale del privato

Interesse a sviluppare un museo, un hotel, parcheggi e servizio di ristorazione

BELLANO – Potrebbe configurarsi con più precisione a metà 2026 il destino dell’ex Cotonificio Cantoni di Bellano: questo l’orizzonte temporale entro cui è attesa la proposta progettuale per dare nuova destinazione alla struttura da parte del privato che l’ha acquistata con fondi di investimento nel 2021.

Le linee di indirizzo emerse finora parlano della possibilità di realizzare un museo, un hotel, parcheggi e attività di ristorazione: uno sviluppo articolato e multifunzionale dell’ex Cotonificio. Costante nell’ultimo periodo anche il dialogo tra privato e Comune, con riunione svolte nei mesi di novembre e dicembre.

Si tratta di interventi complessi e onerosi: decine di milioni di euro la cifra stimata, che il privato è chiamato a reperire. A rendere l’iter ancora più articolato è anche il vincolo monumentale imposto dalla Soprintendenza sull’edificio, che obbliga a muoversi con cautela.

Nonostante le complicazioni, è indubbio che il futuro dell’ex cotonificio rappresenti una sfida strategica per Bellano: un’occasione di rigenerazione urbana che potrebbe trasformare un’area simbolo del passato industriale in un nuovo polo di attrattività culturale, turistica ed economica. La partita è aperta, e il prossimo semestre potrebbe segnare un passaggio chiave.