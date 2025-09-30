Bellano. Interventi di adeguamento della rete idrica nella località Portone

Un progetto da 560 mila euro porterà nuovi collettori, vasca Imhoff e condotte idriche rinnovate

BELLANO – Lario Reti Holding ha avviato i lavori di adeguamento della rete idrica nella località Portone, nel Comune di Bellano. L’intervento nasce dall’esigenza di garantire un corretto trattamento delle acque reflue fognarie, finora non gestite dalla società.

Il progetto prevede la posa di 1.300 metri di nuovi collettori, la realizzazione di un impianto di pompaggio e sollevamento e l’installazione di una vasca Imhoff di nuova generazione, capace di rispondere in modo efficace alle necessità della frazione.

“Le vasche Imhoff rappresentano una soluzione semplice ma altamente efficace per il trattamento delle acque reflue, particolarmente diffusa nei piccoli centri abitati e nelle aree montane. Non richiedono impianti complessi né elevati consumi energetici, garantiscono resistenza e lunga durata e si rivelano ideali nei contesti rurali, dove gli interventi di manutenzione devono essere ridotti al minimo ma comunque efficaci” spiegano da Lario Reti Holding.

In parallelo all’adeguamento dell’impianto fognario, verrà rinnovato anche un tratto della rete acquedottistica nelle aree interessate dai lavori, con la sostituzione di circa 400 metri di condotte ormai obsolete.

Poiché i lavori interessano aree verdi, l’impatto sulla viabilità sarà molto contenuto. L’intervento, dal valore complessivo di 560 mila euro, si concluderà nei primi mesi del 2026.