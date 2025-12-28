Bellano investe sulle famiglie: fondo da 100mila euro per aiutare i giovani con affitti e mutui

Il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2026

Sul fronte lavori pubblici previsti investimenti pari a 6,5 milioni di euro per il 2026

BELLANO – “Un bilancio di previsione corposo e redatto entro il termine del 2025 – sottolinea il sindaco Antonio Rusconi – Un bilancio di previsione di ben 13 milioni 200mila euro che ricalca l’indirizzo politico perseguito da questa Amministrazione: tanti investimenti per il territorio e sempre più servizi ai bellanesi, per il sociale, i servizi all’istruzione, le manutenzioni, ed ora anche un aiuto ai giovani per investire sulle nuove famiglie a Bellano”.

Alla soddisfazione del sindaco si aggiunge quella di Stefano Calvasina, assessore al Bilancio, che commenta: “Anche quest’anno i risultati raggiunti sono il frutto di un impegno collettivo, profuso da Amministratori e dipendenti, per il raggiungimento di un piano economico solido e soprattutto consolidato nel tempo. Non è scontato che la valorizzazione del patrimonio pubblico, spesso legato al comparto turistico, consenta di mantenere e, in alcuni casi, di ampliare l’offerta dei servizi rivolti ai Bellanesi. Non è altresì ovvio che la copertura di tali servizi sia mantenuta nel tempo senza un continuo investimento mirato e un attento processo di ottimizzazione delle risorse a disposizione. Ne consegue che ogni azione intrapresa nei diversi ambiti, con particolare attenzione a quello turistico, non debba essere interpretata come una spesa superflua, poiché rappresenta un investimento che porta ingenti benefici alle casse comunali e, quindi, ai cittadini. Ma, soprattutto, permette di mantenere in equilibrio la sensibile bilancia delle entrate e delle uscite”.

Entrando nel dettaglio, la totalità della spesa corrente prevista per la prossima annualità si attesta a 6,7 milioni di euro, in aumento rispetto all’esercizio precedente.

“A queste entrate contribuiscono quelle tributarie in continuità rispetto al bilancio precedente – continua l’assessore – tra cui 1milione e 580mila euro di IMU e 370mila euro di IRPEF. Tali introiti rappresentano il 38% delle entrate correnti, dato comparabile con quello generato dal comparto turistico, che rappresenta il 35%, e raddoppia le entrate tributarie senza incidere sulle tasche dei bellanesi e che passano da 1,7 milioni di euro nel 2024 a ben 2,3 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2026″.

Ecco nel dettaglio la previsione delle entrate:

1.600.000 euro sono previsti dalla gestione dell’Orrido di Bellano e del BAC – Bellano Arte Cultura.

1.600.000 euro sono previsti dalla gestione dell'Orrido di Bellano e del BAC – Bellano Arte Cultura.

quali proventi dai parchimetri, a cui aggiungere ulteriori 17.000 euro dalla gestione delle strade agrosilvopastorali. Si tratta di un dato importante che contribuisce a dare solidità all’investimento del piano parcheggi per le frazioni che permetterà di creare 100 nuovi posti auto a servizio dei bellanesi e del valore di ben 1.600.000 euro interamente coperto dall’accensione di uno specifico mutuo. 300.000 euro quale gettito dell’imposta di soggiorno, che viene adeguata a 3 euro per ogni giorno di effettivo pernottamento. Questa entrata è particolarmente significativa perché se da un lato verrà reinvestita in ambito turistico, così come prevede la norma, dall’altro permette di svincolare altre risorse per la creazione di uno specifico capitolo in uscita, pari a 100.000 euro, destinato all’erogazione di un contributo per far fronte all’esigenza abitativa dei residenti che caratterizza anche il nostro Comune.

“All’interno del bilancio di previsione 2026 rilevanti sono anche i trasferimenti correnti previsti in entrata, – sottolinea Calvasina – per un totale di 765.454 euro di cui 452.000 euro previsti quali contributo per la fusione dei Comuni. Apprezzabile è l’ottimizzazione delle risorse impegnate nei vari ambiti che hanno permesso di contrarre la spesa destinata a turismo e cultura di circa 100.000 euro che sono stati reinvestiti in altri settori che hanno visto aumentare di molto le risorse loro assegnate, quali il comparto del sociale (+ 80.000 euro) e il diritto allo studio (+ 90.000 euro)”.

Non mancano, poi, le azioni mirate al bene dei cittadini più giovani, pari a 126.000 euro in totale. Oltre al già citato fondo di 100.000 euro da segnalare l’aumento a 10.000 euro del capitolo per le proposte della Commissione Giovani. Confermato lo stanziamento quale partecipazione ai progetti Dote Comune, Leva Civica, Living Land e Servizio civile per un importo di 11.000 euro, a cui si aggiunge la previsione di spesa di 5.000 euro a seguito dell’adesione del Comune di Bellano al protocollo d’intesa “Ragazzi On the Road”.

Rilevante anche segnalare il mantenimento della previsione di contributi da erogare alle associazioni che ne faranno specifica richiesta per progettualità in campo sociale, culturale, sportivo, turistico e di protezione civile, in linea con quanto erogato gli anni precedenti.

Molti saranno anche i lavori pubblici per investimenti pari a 6.5 milioni di euro previsti per il 2026: oltre al già citato piano parcheggi per le frazioni e le somme a disposizione per il completamento della revisione della toponomastica e dell’illuminazione pubblica, prenderanno avvio i lavori per la realizzazione del percorso cicloturistico “Brezza sull’Adda” che si svilupperà a partire da Rivalba fino ad oltre la galleria delle Tre Madonne, collegandosi ai tratti già realizzati o in corso di realizzazione lungo via Colico. Prossimi ad essere appaltati anche i lavori di riqualificazione del Parco Lorla che diventerà un giardino d’artista collegato all’Orrido di Bellano e inserito nel più ampio progetto BAC. Grazie ad un contributo BIM e a fondi di bilancio verranno creati nuovi e moderni bagni autopulenti a servizio del centro storico che permetteranno di dismettere gli attuali in piazza Tommaso Grossi e di riqualificare così l’accesso al molo medievale; grazie ad un contributo regionale potranno prendere avvio i lavori di messa in sicurezza dal dissesto idrogeologico dei versanti a monte della strada per Noceno; sempre grazie a Regione Lombardia inizieranno le opere di riqualificazione energetica del municipio, mentre proseguono quelli di efficientamento previsti al Palasole. Inoltre Nel Documento Unico di Programmazione sono state inserite altre opere che prenderanno l’avvio con l’approvazione del rendiconto a fine aprile 2026, quali la sala civica in Frazione Bonzeno, la riqualificazione della Via Roma a Vendrogno, le asfaltature nella via agli alpeggi. Infine è a bilancio il contributo di 2 milioni di euro per l’opera più attesa, quella per il superamento del passaggio a livello che, dopo le lavorazioni effettuate in concomitanza all’interruzione del servizio ferroviario la scorsa estate, nel 2026 proseguiranno nei tratti al di fuori dell’intersezione con i binari della ferrovia.