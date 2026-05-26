Bellano, maxi variazione di bilancio da 1,1 milioni: opere pubbliche per oltre 6 milioni di euro

Dal Municipio alla ciclopedonale Brezza, parco Lorla e cinema: una lunga serie di interventi sul territorio

Previsto anche uno studio approfondito sull’impatto del turismo a Bellano

BELLANO – Maxi variazione di bilancio per il Comune di Bellano, che nell’ultima seduta del Consiglio comunale ha approvato un incremento delle entrate pari a oltre 1 milione e 118 mila euro per l’esercizio 2026, grazie anche all’applicazione di una parte dell’avanzo di amministrazione.

Le risorse disponibili derivanti dall’avanzo ammontano complessivamente a 873 mila euro e saranno destinate in larga parte a investimenti e opere pubbliche, per un volume complessivo di interventi che supera i 6 milioni di euro.

Tra le principali entrate figura il contributo di Regione Lombardia da 100 mila euro destinato al completamento della riqualificazione di via Roma a Vendrogno, a cui si aggiungono altri 50 mila euro di fondi comunali.

“Tra le entrate più rilevanti compare il contributo regionale per via Roma a Vendrogno – spiega il sindaco Antonio Rusconi – mentre un ulteriore contributo di 45 mila euro da parte del Ministero dell’Interno sarà destinato alla copertura delle spese sociali relative a minori allontanati”. Con questo nuovo stanziamento, il totale destinato a questo capitolo raggiunge i 113 mila euro.

La parte più consistente della variazione riguarda però gli investimenti finanziati attraverso l’avanzo di amministrazione.

Tra gli interventi principali figurano 35 mila euro destinati alla riqualificazione del Municipio, opera che complessivamente vale un milione di euro, e 100 mila euro per proseguire la progettazione dell’edificio polifunzionale di Bonzeno, progetto dal valore complessivo di 550 mila euro.

Importanti risorse anche per il cinema comunale, dove verranno investiti 118 mila euro per lavori di manutenzione straordinaria: previsti il rifacimento dell’ingresso, la sostituzione delle poltroncine usurate e l’aggiornamento tecnologico della sala con un nuovo proiettore laser 4K.

Novità anche sul fronte della mobilità dolce. Il Comune stanzia infatti 110 mila euro per completare il quadro economico della ciclopedonale “Brezza”, collegamento tra il centro paese e la Galleria Tre Madonne, per un investimento complessivo di circa 2,9 milioni di euro.

Ulteriori 130 mila euro serviranno invece per il quarto e ultimo lotto del camminamento lungo via Colico. L’opera prevede la realizzazione di un ponte pedonale sopra la Valle dei Mulini, collegando il nuovo tratto di marciapiede con l’accesso alla spiaggia di Oro. L’investimento totale raggiunge così 1 milione e 145 mila euro.

Altri 130 mila euro saranno destinati alla compartecipazione del progetto Interreg Italia-Svizzera dedicato alla mitigazione delle isole di calore urbano. Le risorse andranno a integrare il contributo europeo già ottenuto per la riqualificazione del parcheggio dell’ex Segheria, portando il valore complessivo dell’intervento a 250 mila euro.

Per il Parco Lorla vengono stanziati ulteriori 100 mila euro che consentiranno di completare il quadro economico del progetto e procedere con la gara d’appalto. L’investimento complessivo supera 1 milione e 50 mila euro.

Spazio anche alla manutenzione ordinaria e ai servizi. Il Comune investirà 50 mila euro per acquistare un nuovo mezzo destinato agli operai comunali e altri 50 mila euro per il rinnovo dei parchi gioco, con particolare attenzione all’accessibilità per bambini e ragazzi con disabilità.

Tra le novità più significative introdotte con la variazione di bilancio c’è anche la creazione di un nuovo capitolo da 54.900 euro dedicato a uno studio approfondito sull’impatto del turismo a Bellano.

“L’obiettivo è verificare l’efficacia delle azioni intraprese in questi anni, fotografare la situazione attuale e programmare il futuro sulla base di dati concreti”, spiega l’assessore al Bilancio Stefano Calvasina.

“Si tratta di un’azione in cui questa amministrazione crede molto – conclude il sindaco Rusconi – perché consentirà a un ente terzo autorevole di analizzare l’impatto del turismo sul nostro Comune sotto il profilo sociale, economico, urbanistico, occupazionale e demografico”.

Lo studio sarà finanziato grazie all’aumento delle entrate derivanti dall’Orrido di Bellano e dai musei BAC, che hanno generato introiti aggiuntivi per circa 80 mila euro.