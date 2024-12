Bellano. Nasce l’Associazione Fondiaria “Radici” per la valorizzazione dei terreni

L’obiettivo dell’Associazione è quello di promuovere un’agricoltura sostenibile e la tutela del paesaggio

BELLANO – Con l’obiettivo di contrastare la frammentazione e l’abbandono della proprietà di terreni, fondi e boschi, la Regione Lombardia, attraverso la Legge 9/2019, ha riconosciuto nell’Associazionismo Fondiario uno strumento chiave per il miglioramento delle terre e la ricostituzione di unità agricole produttive ed economicamente sostenibili, capaci di favorire l’occupazione e promuovere la nascita e il consolidamento di nuove imprese agricole.

Con questo obiettivo, è stata costituita a Bellano l’associazione AS. FO. RADICI. I soci fondatori sono Tiziano Manzi, Luigi Gianola, Giacomo Fazzini, Fernando Nogara, Alessandro Castelli e Paolo Vitali.

L’AS. FO., legalmente costituita mediante Atto Notarile, si occuperà della gestione associata dei terreni e boschi conferiti dai soci, includendo la possibilità di richiedere interventi sui terreni stessi. L’associazione ha l’obiettivo di favorire l’aggregazione tra i proprietari di terreni che, altrimenti, avrebbero scarso interesse o capacità di gestirli attivamente e di organizzare attività economicamente sostenibili.

Tra le sue principali attività, l’AS. FO. si impegna nella redazione e nell’attuazione del Piano di Gestione dei fondi conferiti, che prevede soluzioni tecniche mirate agli obiettivi di produzione agricola e/o conservazione dell’ambiente e del paesaggio. L’associazione si occuperà anche della ricerca di finanziamenti, partecipando a bandi per contratti di filiera e progetti pubblici o privati.

Inoltre, gestirà la manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni e delle opere di miglioramento, nonché l’esecuzione di lavori forestali di diradamento per il miglioramento dei soprassuoli e dei boschi, con un approccio sia produttivo che protettivo. Tra le attività previste, ci saranno anche lavori di sistemazione idraulico-forestale dei versanti e la realizzazione di sentieri attraverso tecniche di ingegneria naturalistica.

Il Consiglio Direttivo, composto dai soci fondatori e presieduto da Tiziano Manzi, sta organizzando incontri pubblici per presentare e illustrare l’iniziativa e gli obiettivi dell’AS. FO. RADICI. L’associazione auspica una proficua collaborazione con i proprietari dei terreni situati nel Comune di Bellano e nei comuni limitrofi, invitandoli a partecipare attivamente alla gestione e valorizzazione delle risorse locali.

Il Sindaco di Bellano, Antonio Rusconi, esprime il suo apprezzamento per questo importante passo avanti, a seguito della presentazione dell’iniziativa della scorsa primavera, e ringrazia i soci volontari che si sono impegnati in questo progetto fondamentale.

“L’obiettivo di ‘AS. FO. RADICI’ è quello di valorizzare i terreni incolti e recuperare l’uso agricolo delle numerose terre terrazzate e dei boschi che caratterizzano il territorio di Bellano. Ringrazio Tiziano, Giacomo e tutti i volontari che hanno dato vita a questa realtà. Come Amministrazione Comunale, abbiamo messo a disposizione gratuitamente una sede per il nuovo sodalizio e, come fatto fin dall’inizio, confermo il nostro pieno sostegno a ‘Radici’ sia sul piano economico che logistico” spiega il Sindaco di Bellano.

Infine, conclude: “Saremo un punto di riferimento e supporto per facilitare il coinvolgimento degli enti superiori, affinché questo progetto, che mira a rilanciare la coltivazione della vite a Bellano e ad ampliare quella dell’ulivo, possa proseguire con successo. Non meno rilevante è il recupero dei boschi e la realizzazione di altri progetti mirati. Voglio sottolineare che contrastare l’abbandono dei terreni non solo stimola lo sviluppo agricolo, ma contribuisce anche alla prevenzione del dissesto idrogeologico, che può causare gravi danni in caso di forti piogge. Auguro buon lavoro alla neo-costituita associazione”.