Bellano. Quasi 200 cantanti da tutto il mondo per il Concorso Lirico Internazionale “Lake Como”

Dal 30 luglio al 2 agosto il paese ospiterà cantanti, direttori d’orchestra e operatori del settore provenienti da tutti i continenti

La manifestazione celebra la decima edizione con un numero record di iscritti e il patrocinio della XXV Commissione Opera della Camera dei Deputati

BELLANO – Bellano si prepara ad accogliere la X edizione del Concorso Lirico Internazionale “Lake Como”, in programma dal 30 luglio al 2 agosto, con numeri da record. Sono infatti quasi 200 i cantanti iscritti, provenienti da tutti i continenti, a conferma della crescita della manifestazione e del suo consolidamento tra i concorsi lirici di maggiore richiamo in Italia per partecipazione internazionale.

Ideato dal maestro Roberto Gianola, direttore d’orchestra di fama internazionale, il concorso è nato con l’obiettivo di offrire ai giovani cantanti un’opportunità concreta di crescita professionale. Fin dalla prima edizione il progetto ha potuto contare sul sostegno dell’Amministrazione comunale di Bellano, che ne ha accompagnato lo sviluppo fino a renderlo uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi del territorio.

In questi dieci anni il Concorso “Lake Como” ha rappresentato un trampolino di lancio per numerosi giovani artisti, molti dei quali si esibiscono oggi nei principali teatri lirici italiani e internazionali. A rendere ancora più significativa questa decima edizione è il patrocinio della XXV Commissione Opera istituita presso la Camera dei Deputati, riconoscimento che valorizza il lavoro svolto negli anni per la diffusione dell’opera lirica e la promozione dei giovani talenti.

Per quattro giorni Bellano ospiterà cantanti, direttori d’orchestra, agenti teatrali, operatori del settore e appassionati provenienti da tutto il mondo, trasformandosi in un punto di riferimento internazionale per la lirica e offrendo al tempo stesso un’importante occasione di promozione del territorio sotto il profilo culturale, turistico ed economico.

“Dieci anni fa questo progetto sembrava una sfida ambiziosa. Oggi vedere quasi duecento giovani artisti scegliere Bellano significa aver costruito qualcosa di importante per la lirica e per il nostro territorio. Il nostro obiettivo rimane quello di offrire ai giovani una concreta occasione per iniziare una carriera internazionale e, allo stesso tempo, portare sul Lago di Como un evento culturale di altissimo livello” dichiarano gli organizzatori.

Le prove eliminatorie si svolgeranno il 30 e 31 luglio al Palasole di Bellano, mentre la semifinale è in programma il 1° agosto. La manifestazione si concluderà il 2 agosto con la finale accompagnata dall’orchestra, ospitata all’Eliporto di Bellano e aperta al pubblico, che offrirà l’opportunità di ascoltare alcune delle voci più promettenti della nuova generazione del canto lirico.