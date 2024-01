Bellano. Sottopasso ferroviario: “L’intenzione è di partire coi lavori entro l’anno”

Nei prossimi mesi RFI porterà avanti la progettazione esecutiva

In gennaio la convenzione con RFI ed Eni per sopprimere la stazione di servizio

BELLANO – “Entra l’anno abbiamo intenzione di cominciare i lavori per realizzare il sottopasso ferroviario”. Un’opera attesissima dai cittadini di Bellano, che adesso sembrerebbe avere, se non una data, perlomeno un ipotetico (e speranzoso) periodo di inizio. Aspettativa riposta anche dal sindaco Antonio Rusconi, che auspica di veder avviati gli interventi in prossimità della stazione entro la fine del 2024.

“Ci troviamo in una fase estremamente operativa – sottolinea il primo cittadino – dove i passaggi saranno sostanzialmente i seguenti: intanto, come giunta, abbiamo approvato il progetto definitivo dell’opera oltre alla convenzione con Regione Lombardia per ottenere 2 milioni di euro“.

Infatti, sui circa 12 milioni di euro previsti per l’eliminazione dell’attuale passaggio a livello al km 25+153 e la realizzazione del sottopasso, 2 milioni saranno stanziati dal Comune su contributo regionale, 2 milioni saranno messi da Anas e il restante importo da RFI.

“In gennaio – continua a raccontare l’iter operativo Rusconi – dovremmo approvare una convenzione con RFI ed Eni per la soppressione della stazione di servizio. L’area intera verrà dismessa e abbattuta, e il terreno dato al Comune per procedere con l’intervento”.

Il sottopasso sarà cruciale per risolvere le attuali problematiche viabilistiche: la presenza del passaggio a livello ha spesso provocato congestionamenti di veicoli che dal paese intendevano raggiungere lo svincolo sulla SS 36 in località Bonzeno o che, viceversa, dalla strada statale si dirigevano verso la cittadina sul lago. Con il sottopasso ferroviario le arterie bellanesi riuscirebbero ad avere più respiro e sicuramente il passaggio dei mezzi risulterà più scorrevole.

“Ora RFI dovrà portare avanti la progettazione esecutiva del sottopasso che attraverserà la linea Lecco-Tirano – conclude il sindaco – si è data sei mesi di tempo per procedere. La ditta che effettuerà i lavori è già stata individuata, entro l’anno dovrebbero partire”.