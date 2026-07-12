Bellano, tre studenti in stage lasciano il segno: software per i pass e progetto per il lido

Gli studenti hanno affiancato i dipendenti comunali svolgendo attività concrete legate ai loro percorsi di studio

Due ragazzi dell’indirizzo informatico hanno realizzato un sistema di notifiche automatiche, mentre uno studente geometra ha collaborato a un progetto per il lido

BELLANO – Si è conclusa nelle scorse settimane l’esperienza di stage di tre studenti delle scuole superiori che, per tre settimane, hanno affiancato il personale del Comune di Bellano, mettendo in pratica le competenze acquisite durante il percorso scolastico.

L’iniziativa rientra nei percorsi formativi che ogni anno coinvolgono gli studenti negli uffici comunali e all’Infopoint, ma quest’anno ha prodotto anche risultati concreti destinati a rimanere a disposizione dell’amministrazione.

“Si è trattato di una vera e propria esperienza lavorativa – sottolinea il sindaco Antonio Rusconi –. I ragazzi hanno lavorato quaranta ore alla settimana condividendo attività e competenze con i dipendenti comunali. Hanno saputo rispondere alle esigenze dei cittadini svolgendo un percorso utile sia per la comunità sia per la loro formazione”.

Protagonisti dell’esperienza sono stati Matteo e Tommaso, studenti della quarta Informatica dell’Istituto Marco Polo di Colico. Oltre a occuparsi dell’inventario digitale del patrimonio librario della biblioteca e dell’indicizzazione di alcuni regolamenti comunali, i due ragazzi hanno sviluppato un software destinato all’Ufficio di Polizia Locale.

Il programma consentirà di inviare automaticamente notifiche via e-mail o SMS ai cittadini per ricordare la scadenza dei pass dei parcheggi e delle autorizzazioni per le strade agro-silvo-pastorali, migliorando l’efficienza del servizio e riducendo il rischio di errori. Gli studenti hanno inoltre realizzato un manuale operativo che permetterà agli uffici comunali di utilizzare il nuovo sistema.

Diverso, ma altrettanto significativo, il percorso di Giovanni, studente della quarta Geometri dell’Istituto Romegialli di Morbegno, inserito nell’Ufficio Tecnico. Durante lo stage ha collaborato alla gestione delle pratiche edilizie e alla realizzazione di disegni tecnici e rendering per il progetto relativo a un secondo zatterone con trampolino previsto al lido comunale, intervento che l’amministrazione punta a realizzare in vista della stagione estiva 2027.

“Ringrazio le scuole, i tutor, i dipendenti comunali e soprattutto gli studenti – conclude Rusconi –. Hanno dimostrato impegno, serietà e voglia di mettersi in gioco, offrendo un contributo concreto al Comune e alla comunità”.