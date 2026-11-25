E’ bianco e rosso, dal 17 novembre non si trova

“Potrebbe essere rimasto rinchiuso da qualche parte, lui è molto silenzioso”

LECCO – È un po’ il gatto di tutti, una presenza familiare per chi vive e lavora nel rione di Belledo. Tofu, un gatto bianco e rosso, è scomparso dal 17 novembre e i residenti sperano di poterlo rivedere presto, riportandolo a casa.

Tofu è una sorta di mascotte per il quartiere, un piccolo amico della comunità a cui tante persone sono affezionate. La sua assenza si fa sentire e la preoccupazione è che possa essersi infilato in qualche luogo rimanendo accidentalmente chiuso, senza riuscire a uscire. “Potrebbe essere rimasto rinchiuso da qualche parte, lui è molto silenzioso”, spiegano le persone che lo stanno cercando, lanciando un appello a chiunque possa averlo visto.

Tofu è un gatto bianco e rosso. Chiunque abbia informazioni utili per ritrovarlo è invitato a contattare Irma al 340.2491361 oppure Donatella al 328.3750330. È prevista anche una ricompensa per chi riuscirà a riportarlo a casa.

L’augurio dei residenti è che Tofu possa tornare presto a farsi vedere tra le vie di Belledo, dove la sua presenza è ormai diventata parte della vita del rione. “Grazie, ci manca tantissimo!”