Bevera, torna la festa dei Popoli con uno sguardo rivolto alla ricerca di una nuova sede

La tradizionale manifestazione si terrà domenica 13 aprile

L’appello per una nuova sede per la cooperativa sociale Karibunyche dal 1991 si occupa di commercio equo e solidale ed economia etica

CASTELLO BRIANZA – Torna anche quest’anno, in occasione della domenica delle Palme, il 13 aprile, la tradizionale festa dei popoli organizzata dai Missionari della Consolata di Bevera di Castello Brianza. L’appuntamento, promosso presso la sede di via Romitaggio, è uno dei più sentiti per gli amici e i volontari che hanno occasione di ritrovarsi insieme a celebrare i valori che da tanti anni li uniscono, ovvero fraternità, solidarietà e accoglienza.

Il programma prevede la messa alle 10.30, preceduta dalla processione con gli ulivi e seguita da un momento di preghiera interreligiosa, e un pranzo conviviale, a base di ricette locali e etniche (per info e prenotazioni 039 5310220/338 6132271, whatsapp 339 2790233).

Una ricorrenza che assume un significato ancora maggiore alla luce della recente notizia della messa in vendita della casa di Bevera da parte dell’Istituto. Una vendita che però, come specificato dai diretti interessati, non sancisce la fine della presenza dei Missionari nel territorio, ma un cambiamento nei luoghi e nelle modalità.

I tempi della vendita, inoltre, non possono essere definiti e chi frequenta la casa sottolinea che le attività che vi si svolgono continuano, seppure con lo sguardo rivolto al futuro e ai cambiamenti che necessariamente ci saranno. In particolare, i gruppi di stanza a Bevera si stanno attivando per trovare nuove sedi operative. È il caso di Karibuny, la cooperativa che dal lontano 1991 si occupa della promozione del Commercio Equo e Solidale e dell’economia etica.

Nata proprio per impulso dei Missionari della Consolata grazie a un gruppo di volontari che gestiva un mercatino di prodotti etnici, la cooperativa è stata tra i pionieri del Commercio Equo in Italia. Inoltre, ha creato il primo Gruppo di Acquisto Solidale (Gas) del territorio lecchese, il Gas La Stadera, che oggi si è espanso e coinvolge circa 400 famiglie che acquistano prodotti alimentari e di uso comune da produttori selezionati in base a criteri di equità e di rispetto per l’ambiente e le persone.

Attualmente, oltre a gestire la Bottega del Mondo di via Romitaggio, Karibuny collabora con alcuni gruppi di artigiani in Senegal promuovendo un’economia giusta e vicina alle esigenze di chi vive nel Paese.

Karibuny è alla ricerca di una nuova sede per poter continuare nelle proprie attività. Lo spazio ideale è di circa 100/150 mq, tra magazzino e parte espositiva, in un comune compreso nel triangolo Dolzago – Merate – Casatenovo. Importante è anche la possibilità di accesso per i camion in caso di consegne di prodotti per il Gas. Non manca la disponibilità a condividere gli spazi con associazioni o parrocchie, così come a rimettere in sesto spazi in disuso. I volontari si augurano che il passaparola possa aiutarli ad aprire un nuovo capitolo di un’avventura fatta di impegno e condivisione che prosegue ininterrotta da oltre trent’anni.