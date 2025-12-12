Bione, proposta da oltre 20 milioni per il nuovo centro sportivo

Il Comune di Lecco avvia il percorso per il futuro del polo sportivo cittadino

Avviata la fase di confronto e di esplorazione del mercato. L’assessore Torri: “Il contributo dei consiglieri e delle associazioni sarà prezioso”

LECCO – Si è conclusa la fase di analisi della proposta pervenuta per la riqualificazione del centro sportivo comunale “Al Bione” di Lecco. Con l’esito positivo dell’istruttoria, la Giunta comunale ieri, giovedì, ha stabilito l’avvio della fase di confronto e di esplorazione del mercato, segnando così un passaggio fondamentale verso la possibile realizzazione di un impianto moderno e funzionale, al servizio dello sport lecchese.

Così l’assessore allo sport allo Sport Emanuele Torri: “Nei prossimi giorni sarà pubblicata la proposta d’intesa, fatta dalla cordata composta da Intesa Costruzioni srl, Italgreen spa, In Sport srl ssd e Sport Plus srl ssd, che resterà disponibile per 30 giorni al fine di consentire la presentazione di eventuali alternative progettuali da parte di altri operatori. Questo passaggio garantisce la massima trasparenza e la possibilità di valutare soluzioni migliorative”.

Parallelamente, partirà la condivisione dei contenuti della proposta con la convocazione della Commissione consiliare IV, dove sarà illustrato il progetto e saranno raccolte le osservazioni dei Consiglieri comunali, e con la promozione di un incontro con le associazioni sportive dilettantistiche che frequentano il centro sportivo comunale, per analizzare le esigenze delle squadre e delle realtà sportive locali.

“Questa fase di ascolto e confronto – prosegue l’assessore – è essenziale per assicurare che il nuovo centro sportivo risponda alle necessità di chi vive lo sport ogni giorno. Il contributo dei consiglieri e delle associazioni sarà prezioso per affinare il progetto e garantire coerenza con le aspettative della comunità.

Al termine della fase di esplorazione del mercato, potrà essere avviato ufficialmente l’iter che condurrà alla Conferenza di servizi, alla dichiarazione di pubblica utilità e alla successiva gara di aggiudicazione. La proposta di progetto prevede circa 20 milioni di euro di lavori, oltre a spese tecniche, Iva e provvista finanziaria, con la formula individuata della finanza di progetto e tempi di realizzazione stimati in 36 mesi. Il nuovo centro sportivo – conclude l’assessore – sarà un investimento sul futuro, sui ragazzi e sul talento sportivo. Un’operazione complessa, ma strategica per la città di Lecco”