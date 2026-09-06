Bosisio. Aule ridipinte, nuovi LED e giochi inclusivi: la scuola dell’infanzia si rinnova

L’amministrazione comunale riconsegna alla comunità spazi moderni, sicuri e accoglienti

Realizzata una nuova struttura ludica inclusiva nell’area ricreativa esterna

BOSISIO PARINI – Un rientro a scuola all’insegna della novità e dell’efficienza per i piccoli della scuola dell’infanzia comunale. Grazie agli interventi completati durante la pausa estiva dall’amministrazione di Bosisio Parini, i bambini ritroveranno aule completamente rinnovate.

Un restyling a tutto tondo che unisce la nuova illuminazione e la fresca tinteggiatura all’installazione dei nuovi arredi avvenuta già a gennaio 2026, garantendo ambienti sempre più accoglienti, funzionali e confortevoli per la didattica quotidiana. Nello specifico, i lavori realizzati negli ultimi mesi hanno riguardato sia gli interni sia l’area aperta.

Nelle aule si è provveduto alla sostituzione dei vecchi punti luce con moderni impianti a LED per un valore complessivo di 27.000 euro. L’operazione non peserà sulle casse comunali: l’intero importo sarà infatti completamente rimborsato attraverso i fondi del Conto Termico, garantendo un’illuminazione ottimale e un risparmio energetico.

Tutti gli ambienti interni dedicati alla didattica e al gioco sono stati completamente ritinteggiati e rinfrescati. L’intervento è stato eseguito dai ragazzi del progetto Living Land nell’ambito del secondo lotto dei lavori, restituendo spazi sani, luminosi e colorati.

L’area ricreativa esterna si è arricchita con una nuova struttura ludica inclusiva, pensata specificamente per consentire anche ai bambini diversamente abili di giocare e divertirsi insieme ai loro compagni in totale sicurezza.

Gli interventi, tuttavia, non si fermano qui. Grazie a un contributo a fondo perduto ministeriale, nei prossimi mesi verranno infatti eseguiti i lavori di sostituzione della copertura della scuola dell’infanzia. L’intervento è stato deciso a seguito di un’ispezione effettuata lo scorso inverno, finalizzata all’installazione dei pannelli fotovoltaici e consentirà al contempo di migliorare le prestazioni termiche degli immobili, già recentemente interessati da altri lavori, nonché di procedere alla contestuale rimozione delle vecchie lastre sottocoppo di fibrocemento, di cui si è riscontrata la presenza.

Al fine di limitare al minimo i disagi per alunni e famiglie, si cercherà di programmare i lavori a ridosso delle festività natalizie, riducendo al minimo indispensabile gli eventuali giorni di chiusura della scuola e valutando, ove necessario, soluzioni alternative.

Con questo intervento l’amministrazione comunale intende restituire alla comunità un edificio più sicuro ed efficiente. Oltre a confermare la propria attenzione costante al benessere dei cittadini e alla tutela del patrimonio comunale.