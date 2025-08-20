Bosisio, il 7 settembre a Precampel appuntamento con il Palio Canoro

Nuova tappa dopo la pausa estiva

Sul palco si esibiranno i giovani

BOSISIO PARINI – Dopo la pausa estiva, il Terzo Palio Canoro della Provincia di Lecco torna con una nuova tappa: l’appuntamento è fissato per domenica 7 settembre alle ore 16.30 nella splendida cornice del Precampel, affacciata sul lago, a Bosiso Parini.

Sul palco si esibiranno i ragazzi suddivisi in due fasce d’età, pronti a regalare al pubblico un pomeriggio di musica, divertimento e talento. Piccoli artisti con grande entusiasmo che, attraverso il canto, scelgono di mettersi in gioco con impegno e passione.

L’assessore Elena Riva ha sottolineato: “Questa iniziativa è un’occasione per valorizzare i giovani e dare spazio alla loro creatività. È bello vedere come, con la musica, sappiano trasmettere allegria ed emozioni autentiche”.

Il sindaco Paolo Gilardi ha aggiunto: “Il Palio Canoro rappresenta un momento di comunità e di festa. Siamo orgogliosi di ospitare questa tappa a Bosiso Parini, in un luogo che esalta ancora di più la bellezza e la vitalità di questo evento”.

Il Palio Canoro, giunto alla terza edizione, si conferma un appuntamento molto atteso in tutta la provincia. Quest’anno il calendario è particolarmente ricco: 15 tappe coinvolgeranno i diversi comuni del territorio lecchese, trasformando piazze e location suggestive in palcoscenici dedicati alla musica e ai giovani talenti.

L’invito è rivolto a cittadini e turisti, che sono attesi numerosi per condividere insieme un pomeriggio di festa, allegria e buona musica.