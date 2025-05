Bosisio: iscrizioni ai servizi scolastici entro il 31 maggio. Novità per scuolabus e mensa

Anche per il prossimo anno, l’Amministrazione comunale conferma le misure di conciliazione scuola-famiglia ormai consolidate: tra queste, il servizio di pre e post scuola per la Scuola dell’Infanzia, il pre scuola per la Scuola Primaria e il progetto pomeridiano “Bosisio Experience”, rivolto agli alunni dai 6 agli 11 anni. Quest’ultimo, grazie al rinnovo dell’accordo con la Dirigenza scolastica, sarà attivo per l’intero anno scolastico all’interno degli spazi della scuola primaria “Italo Calvino”.

Tra le novità annunciate, spicca l’introduzione del servizio scuolabus per tutti i gradi scolastici, volto a migliorare la mobilità degli studenti sul territorio. Un’altra importante innovazione riguarda invece la refezione scolastica. Su questo punto è ancora in corso la procedura di gara per l’affidamento della nuova concessione del servizio di mensa scolastica. La gara, cha ha una valenza triennale e prevede un inizio del servizio nel 2025, si concluderà nelle prossime settimane.

Proprio su quanto riguarda la mensa scolastica è intervenuto l’assessore all’Istruzione Gabriele Beccalli, che ha fornito alcuni aggiornamenti: “Come riconosciuto da tutti i gruppi consiliari di Bosisio nel corso della commissione scuola il nuovo costo del buono pasto sarà influenzato dagli aumenti delle derrate alimentari e dall’inflazione, che purtroppo le famiglie hanno già potuto toccare con mano con la spesa di tutti i giorni. Analogamente, nella nuova concessione del servizio mensa, il prezzo di base d’asta è stato adeguato al caro vita e, pur dovendo attendere gli esiti della gara, ragionevolmente si registrerà un aumento del ticket.”

“Infatti – spiega Gabriele Beccalli – il precedente costo del buono pasto risale all’appalto di tre anni fa quando la situazione era molto diversa. Per limitare il più possibile il peso economico sulle famiglie, il Comune di Bosisio Parini è già intervenuto inserendo nel bilancio preventivo uno stanziamento di risorse economiche maggiori rispetto allo scorso anno scolastico. Inoltre, a partire da settembre, tutti i servizi scolastici saranno erogati in modo più equo grazie all’introduzione delle fasce ISEE.”