Bosisio Parini. Completata la pulizia straordinaria di 300 caditoie comunali

L’intervento realizzato insieme a Silea ha interessato un numero di tombini superiore rispetto agli anni precedenti

Il consigliere Redaelli: “Un’attività fondamentale per la prevenzione e la sicurezza del territorio”

BOSISIO PARINI – Si è concluso nei giorni scorsi a Bosisio Parini l’intervento straordinario di pulizia delle caditoie comunali, che ha interessato complessivamente 300 punti di raccolta delle acque meteoriche distribuiti sul territorio.

L’operazione ha coinvolto un numero di caditoie superiore rispetto agli anni precedenti grazie al nuovo appalto sottoscritto tra l’Amministrazione comunale e Silea, con l’obiettivo di rafforzare le attività di manutenzione e prevenzione.

“Abbiamo ritenuto importante, insieme a Silea, aumentare il numero delle caditoie oggetto di pulizia straordinaria, portandole a 300”, ha spiegato il consigliere con delega all’Ecologia Samuele Redaelli. “Si tratta di un intervento concreto che dimostra l’attenzione che stiamo dedicando alla cura del territorio e alla gestione delle acque meteoriche”.

La pulizia delle caditoie rappresenta un’attività fondamentale per garantire il corretto deflusso delle acque piovane e ridurre il rischio di allagamenti e criticità, soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi.

“Intervenire in maniera programmata e capillare significa fare prevenzione, evitando problemi che potrebbero avere ripercussioni ben più gravi”, ha aggiunto Redaelli. “È un lavoro spesso poco visibile, ma essenziale per la sicurezza e la qualità urbana”.

Al termine degli interventi tutti i tombini puliti sono stati contrassegnati con uno spray identificativo, mentre l’Amministrazione comunale ha effettuato controlli successivi per verificare la corretta esecuzione dei lavori e monitorare lo stato delle caditoie sul territorio.