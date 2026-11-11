Bosisio Parini dichiara guerra ai mozziconi: porta-mozziconi gratis in tabaccheria

La tabaccheria Colombano distribuirà gratuitamente i contenitori tascabili grazie alla collaborazione con Silea

Il consigliere Samuele Redaelli: “Vogliamo mettere a disposizione uno strumento semplice e gratuito per modificare un comportamento scorretto”

BOSISIO PARINI – Ii decoro urbano e ambientale, spesso sottovalutato ma dalle conseguenze concrete. Per contrastare il fenomeno, il Comune di Bosisio Parini lancia una campagna di sensibilizzazione in collaborazione con Silea, puntando sulla distribuzione gratuita di porta-mozziconi tascabili e sul coinvolgimento delle attività commerciali del territorio.

A Bosisio Parini sarà la tabaccheria Colombano a distribuire gratuitamente i piccoli contenitori, pensati per conservare i mozziconi delle sigarette spente e smaltirli successivamente negli appositi cestini. All’interno dell’esercizio sarà esposta anche una locandina informativa per accompagnare la distribuzione e sensibilizzare i cittadini sul problema.

A spiegare le ragioni dell’iniziativa è Samuele Redaelli, consigliere comunale delegato all’Ecologia: “Abbiamo voluto promuovere questa iniziativa perché l’abbandono dei mozziconi è una delle criticità che incidono quotidianamente sul decoro del paese”.

Si tratta di rifiuti spesso sottovalutati, ma capaci di raggiungere anche gli ambienti naturali. “Spesso sono piccoli rifiuti ai quali non viene data la giusta importanza, ma che finiscono sulle strade, nei parchi, nelle caditoie e possono raggiungere anche il nostro lago. I filtri delle sigarette, composti da acetato di cellulosa, sono infatti un materiale plastico che si degrada molto lentamente e che può inoltre finire per intossicare la fauna presente nel nostro territorio”, sottolinea Redaelli.

La campagna non vuole essere un’iniziativa contro chi fuma, ma mettere a disposizione uno strumento concreto per favorire comportamenti più corretti. “L’obiettivo non è certamente quello di puntare il dito contro chi fuma, ma di mettere a disposizione uno strumento semplice e gratuito che possa aiutare a modificare un comportamento scorretto. Ringrazio la tabaccheria Colombano per aver accolto la proposta e Silea per la collaborazione. Crediamo che la sensibilizzazione e il coinvolgimento delle attività locali siano strumenti importanti per promuovere una maggiore attenzione verso il territorio”, conclude il consigliere.

Sull’importanza della collaborazione tra amministrazione e cittadini interviene anche il sindaco Paolo Gilardi: “La cura degli spazi pubblici passa anche dai comportamenti quotidiani di ciascuno di noi. Come Comune siamo impegnati nella pulizia e nella manutenzione del territorio, ma è fondamentale che a questo lavoro si affianchi la collaborazione dei cittadini. Ringrazio il consigliere Redaelli per aver seguito l’iniziativa e la tabaccheria Colombano per la disponibilità dimostrata”.

L’abbandono dei mozziconi di sigaretta sul suolo, nelle acque e negli scarichi è vietato dall’articolo 232-bis del Decreto legislativo 152/2006 e comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa.

La sfida, ora, è trasformare un piccolo gesto in un’abitudine quotidiana: conservare il mozzicone anziché abbandonarlo a terra. Un comportamento semplice, che può contribuire a mantenere più puliti gli spazi pubblici e a tutelare l’ambiente di Bosisio Parini.