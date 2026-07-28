Bosisio Parini, grande partecipazione per la Festa di Sant’Anna

Numerosi fedeli e visitatori hanno partecipato alla giornata conclusiva Celebrazioni religiose, momenti conviviali e la tradizionale traversata sul lago con la statua della Santa BOSISIO PARINI – Una giornata di fede, partecipazione e condivisione ha concluso la Festa Patronale di Sant’Anna a Bosisio Parini, appuntamento che anche quest’anno ha richiamato numerosi cittadini e visitatori, confermando il forte legame della comunità con una delle ricorrenze più importanti del paese. La domenica patronale si è aperta con la celebrazione della Santa Messa solenne, presieduta da don Emilio Colombo e don Giuseppe Fraioli, momento centrale della giornata dedicato alla preghiera e alla spiritualità. Al termine della funzione religiosa, la festa è proseguita con il tradizionale pranzo comunitario, occasione di incontro e convivialità che ha coinvolto numerosi partecipanti.

Uno dei momenti più attesi ed emozionanti è andato in scena alle 19, quando la statua di Sant’Anna ha attraversato il lago accompagnata dai fedeli a bordo del battello e dal caratteristico corteo di canoe. Una tradizione dal forte valore simbolico e suggestivo, che ha richiamato l’attenzione di numerosi presenti e ha fatto da apertura alla successiva processione per le vie del paese. Il corteo si è concluso con l’arrivo alla chiesa di Sant’Anna, dove è stata impartita la solenne benedizione.

Alla giornata hanno partecipato anche numerosi rappresentanti delle istituzioni locali e regionali. Presenti l’Amministrazione comunale di Bosisio Parini, guidata dal sindaco Paolo Gilardi, insieme ai componenti della Giunta e del Consiglio comunale, il sottosegretario di Regione Lombardia Mauro Piazza, il vicepresidente della Provincia di Lecco Mattia Micheli e i rappresentanti del Parco Regionale della Valle del Lambro, con il presidente Marco Ciceri e il vicepresidente Alfredo Viganò.