Bosisio Parini investe sui centri estivi: tre servizi per accompagnare le famiglie fino a settembre

Estate ricca di iniziative a Bosisio Parini, il Comune punta sul sostegno alle famiglie anche grazie a un contributo statale dedicato

Oratorio estivo e centro dell’infanzia registrano il tutto esaurito, mentre sono ancora aperte le iscrizioni al “Servizio Ponte” di fine estate

BOSISIO PARINI – Un’estate all’insegna del sostegno alle famiglie e delle opportunità educative per bambini e ragazzi. Il Comune di Bosisio Parini, in collaborazione con la Parrocchia Sant’Anna, ha organizzato tre diversi servizi estivi che accompagneranno le famiglie per gran parte della pausa scolastica, offrendo attività ricreative, educative e di socializzazione.

L’iniziativa rappresenta un investimento concreto dell’Amministrazione comunale, che ha destinato risorse proprie al progetto potendo contare anche su un contributo statale a fondo perduto del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, destinato proprio al sostegno dei centri estivi promossi dagli enti locali.

Otto settimane di oratorio estivo

Il primo appuntamento è l’oratorio estivo organizzato dalla Parrocchia Sant’Anna, che quest’anno ha registrato un’elevata partecipazione. Grazie alle novità introdotte da don Emilio e al lavoro di educatori, animatori e volontari, le attività sono state estese a otto settimane, dall’inizio di giugno fino alla fine di luglio, con servizio a tempo pieno e mensa.

L’iniziativa è realizzata dalla Parrocchia in convenzione con i Comuni di Bosisio Parini e Rogeno.

Centro estivo dell’infanzia al completo

Dal 1° luglio è partito anche il centro estivo comunale dedicato ai bambini della scuola dell’infanzia, ospitato alla scuola Melzi d’Eril di Garbagnate Rota.

I due moduli previsti hanno registrato rapidamente il tutto esaurito, confermando il forte interesse delle famiglie. Le attività proseguiranno fino alla fine del mese con laboratori, giochi e momenti ricreativi, sempre con il servizio mensa.

A fine estate arriva il “Servizio Ponte”

L’offerta proseguirà anche nelle settimane che precedono la riapertura delle scuole. Dal 31 agosto all’11 settembre sarà infatti attivato il “Servizio Ponte”, pensato per supportare le famiglie nel periodo compreso tra la fine delle vacanze e l’inizio del nuovo anno scolastico.

Per questa iniziativa sono ancora disponibili alcuni posti ed è possibile effettuare l’iscrizione.

“Siamo molto soddisfatti della risposta ottenuta e della collaborazione che ha permesso di costruire un’offerta così completa – commentano il sindaco Paolo Gilardi, l’assessore Francesca Faranda e il consigliere Paolo Ciceri –. L’obiettivo era garantire alle famiglie un supporto concreto lungo tutta l’estate, offrendo ai bambini spazi educativi e di socializzazione di qualità. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dei centri estivi e, in particolare, don Emilio per l’ottima collaborazione”.