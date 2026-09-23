Bosisio Parini, oltre 40 volontari per la giornata ecologica “Tutti al Verde”

Domenica 20 settembre cittadini e associazioni hanno ripulito diverse aree del paese e della frazione di Garbagnate Rota

Protezione Civile, Amici della Natura, Plastic Free, Civico 1, Green Boys e Silea hanno partecipato all’iniziativa

BOSISIO PARINI – Oltre quaranta volontari hanno dedicato la mattinata alla cura del territorio, raccogliendo complessivamente circa 250 chilogrammi di rifiuti. È il bilancio della nuova giornata ecologica “Tutti al Verde”, promossa dal Comune di Bosisio Parini e andata in scena domenica 20 settembre.

I partecipanti sono stati suddivisi in diversi gruppi e hanno operato in più punti del territorio comunale, compresa la frazione di Garbagnate Rota, con l’obiettivo di contribuire alla pulizia e alla cura degli spazi pubblici.

Tra gli aspetti che hanno raccolto maggiore soddisfazione c’è la situazione riscontrata in località Sabina, dove sono stati trovati molti meno rifiuti rispetto a quanto registrato in passato.

A evidenziarlo è il consigliere delegato all’Ecologia Samuele Redaelli: “Siamo molto soddisfatti della partecipazione e del lavoro svolto durante la mattinata. Un dato particolarmente positivo riguarda la località Sabina, dove abbiamo rinvenuto molti meno rifiuti rispetto a quanto eravamo abituati a trovare. La sinergia con Egirent e i costanti controlli della Polizia Locale ci consentono di mantenere maggiormente monitorata la situazione e questo sta dando risultati concreti. È importante continuare a intervenire attraverso un presidio e una collaborazione costanti sul territorio”.

Redaelli ha quindi rivolto un ringraziamento ai cittadini e alle associazioni che hanno preso parte alla giornata: Protezione Civile, Amici della Natura, Plastic Free, Civico 1, Green Boys e Silea.

“Un ringraziamento va a tutti i cittadini che hanno scelto di dedicare il proprio tempo alla cura del paese e alle associazioni e realtà che hanno partecipato e collaborato: Protezione Civile, Amici della Natura, Plastic Free, Civico 1, Green Boys e Silea. La presenza e la collaborazione di volontari e associazioni rappresentano un elemento fondamentale per la riuscita di queste giornate”, ha sottolineato il consigliere.

Sulla partecipazione si è soffermato anche il sindaco Paolo Gilardi, che ha evidenziato come l’attenzione al decoro del paese debba proseguire anche oltre le giornate dedicate alla pulizia del territorio.

“La presenza di oltre quaranta volontari conferma ancora una volta l’attenzione della comunità verso la cura del proprio paese. Un impegno che non si esaurisce in giornate come questa, ma che deve tradursi anche in una maggiore attenzione quotidiana agli spazi pubblici”, ha dichiarato il primo cittadino.

Il Comune guarda intanto anche ai prossimi interventi. “Proprio in questa direzione, verranno posizionati a breve sul territorio nuovi cestini dedicati alla raccolta dei sacchetti con le deiezioni canine; stiamo inoltre iniziando a valutare l’installazione di appositi contenitori per i mozziconi di sigaretta in alcuni punti del paese, così da intervenire anche su due criticità che incidono direttamente sul decoro urbano”, ha aggiunto Gilardi.

La giornata “Tutti al Verde” si inserisce così in un percorso che affianca alle iniziative di pulizia del territorio una maggiore attenzione al monitoraggio degli spazi pubblici e alla collaborazione tra amministrazione, cittadini e associazioni.