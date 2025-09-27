Bosisio Parini premia gli studenti eccellenti con le borse di studio

Il sindaco: “Oggi premiamo i ragazzi e le ragazze che hanno dimostrato con i fatti di essere la miglior gioventù di Bosisio”

BOSISIO PARINI – La comunità di Bosisio Parini ha celebrato i suoi studenti più meritevoli con la consegna delle borse di studio avvenuta venerdì 26 settembre presso il Centro Studi Parini. Un evento partecipato e sentito, che ha visto la presenza di numerosi studenti, famiglie e cittadini.

A dare il via alla cerimonia è stato il sindaco Paolo Gilardi, che ha rivolto agli studenti parole di incoraggiamento a nome di tutta la comunità. “Oggi premiamo i ragazzi e le ragazze che hanno dimostrato con i fatti di essere la miglior gioventù di Bosisio. Premiamo quindi il loro merito scolastico e li incoraggiamo ad andare sempre avanti così. La borsa di studio non deve però essere un traguardo, ma un punto di partenza. Continuate ad essere curiosi, appassionati e desiderosi di apprendere. L’Amministrazione Comunale è al vostro fianco e crede in voi”.

La dirigente scolastica Orsola Moro ha portato i saluti a nome dell’Istituto Comprensivo di Bosisio. “Le radici dei vostri successi accademici affondano nelle scuole di Bosisio, dove molti di voi hanno iniziato con successo il percorso di studi. Siamo orgogliosi di voi”.

Un accento particolare è stato posto dall’assessore all’Istruzione Gabriele Beccalli sull’impegno economico del Comune: “Oggigiorno sentiamo spesso alla televisione di investimenti in campo militare o bellico. Oggi invece parliamo di un investimento importante per la cultura e l’istruzione concretizzato attraverso le borse di studio messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale”.

A chiudere gli interventi, il consigliere delegato alle politiche giovanili Paolo Ciceri: “Questi riconoscimenti sono un segno concreto dell’amministrazione verso i giovani, affinché venga data loro la giusta rilevanza e visibilità. Questi ragazzi e ragazze sono il futuro della comunità”.

Nel corso della cerimonia sono stati premiati 15 studenti distintisi per impegno e risultati scolastici.

Ecco l’elenco dei premiati:

Scuola secondaria di primo grado – Esame di Stato

Davide Gerosa, Alessandro Castagna, Cecilia Carboni, Anna Colombo.

Scuola secondaria di secondo grado (dalla classe 1° alla 4°)

Elisa Perego, Gloria Pennati, Daniele Rizzuti, Francesca Gerosa, Andrea Galbusera, Nicolò Bonora.

Maturità

Elena Bosisio.

Università

Cecilia Invernizzi, Davide Ciceri, Sara Gerosa, Sara Invernizzi.

In sala erano presenti anche i consiglieri comunali e i membri della commissione consultiva per le borse di studio. La cerimonia si è conclusa con un momento conviviale aperto ai presenti, un buffet che ha offerto l’occasione per condividere emozioni e congratulazioni.