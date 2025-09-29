Bosisio Parini. Volontari in azione per l’ambiente, successo per “Tutti al verde”

Oltre trenta volontari tra cittadini, famiglie e associazioni hanno partecipato all’iniziativa ecologica promossa dal Comune

Il sindaco Paolo Gilardi: “Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno dedicato tempo ed energie a questa giornata”

BOSISIO PARINI – Una mattinata all’insegna del rispetto per l’ambiente e della partecipazione civica. Domenica 28 settembre si è svolta a Bosisio Parini la giornata ecologica “Tutti al verde”, promossa dal Comune, che ha visto la presenza attiva di oltre trenta volontari tra cittadini, famiglie e associazioni locali, tutti uniti da un unico obiettivo: prendersi cura del proprio territorio.

È la seconda giornata ecologica promossa dall’amministrazione e la prima del 2025, dopo l’annullamento dell’appuntamento previsto a marzo a causa del maltempo. I volontari hanno ripulito non solo le aree verdi, ma anche diversi spazi pubblici del territorio bosisiese e della frazione di Garbagnate Rota.

Numerose le aree interessate dall’iniziativa: dalla passeggiata a lago (dalla zona di ormeggio del battello in Piazza Precampel fino alla Darsena Brera) al parco giochi di via Bonfanti in località Sabina; da via Brianza e le vie limitrofe alla zona del mercato comunale; dalle aiuole di via Parini, della chiesa di Sant’Anna e del parcheggio dell’ex ospedale a via Don Luigi Monza; senza dimenticare il Parco giochi Arcobaleno di Garbagnate Rota e il tratto di passeggiata a lago lungo via Eupilio fino a Casletto.

Soddisfazione per l’iniziativa è stata espressa dal consigliere delegato all’ecologia, Samuele Redaelli: “Per la nostra amministrazione le giornate ecologiche rappresentano un punto cardine: sono un segnale concreto dell’attenzione verso l’ambiente che vogliamo trasmettere ai cittadini. Anche oggi questo messaggio è stato recepito e l’evento si è rivelato un vero successo. Il merito va innanzitutto alla Commissione Ecologia, composta da membri provenienti dalle diverse realtà politiche del paese e da cittadini comuni, che si è riunita per programmare e organizzare la giornata”.

Inoltre, Redaelli ha aggiunto: “Un sentito ringraziamento va poi alle associazioni che hanno contribuito, come gli Amici della Natura, il gruppo comunale di Protezione civile e il Lake Pusiano Eco Team. Un grazie speciale, infine, ai cittadini che hanno scelto di partecipare come volontari: il loro coinvolgimento rappresenta la soddisfazione più grande legata a iniziative di questo tipo”.

Alle parole del consigliere si sono aggiunte quelle del sindaco Paolo Gilardi, che ha voluto rimarcare il valore comunitario dell’iniziativa: “Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno dedicato tempo ed energie a questa giornata, dimostrando un forte senso civico e di appartenenza alla nostra comunità. È grazie al contributo dei volontari, delle associazioni e dei cittadini se Bosisio può mantenere e valorizzare il proprio patrimonio ambientale. Il loro impegno rappresenta un esempio concreto di collaborazione e responsabilità condivisa, che ci incoraggia a proseguire con convinzione su questa strada”.