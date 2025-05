Bosisio. Rinasce il Maggio Pariniano: un mese di eventi e condivisione

Impegno dell’amministrazione comunale per fare rivivere una tradizione importante per la comunità

Il 15 maggio il primo cooking show cittadino

BOSISIO PARINI – L’Amministrazione Comunale ha fortemente voluto riprogrammare e rilanciare il Maggio Pariniano, riportando al centro della vita cittadina una tradizione importante per la comunità. Dopo anni di assenza, il Maggio Pariniano torna protagonista grazie a un grande lavoro di squadra, frutto dell’impegno condiviso tra amministratori, associazioni e cittadini. L’ obiettivo dell’Amministrazione è stato quello di costruire un mese ricco di eventi, iniziative culturali e momenti di aggregazione, pensati per coinvolgere tutta la popolazione.

Il calendario nasce da un importante lavoro di coordinamento tra le associazioni e l’Amministrazione, grazie all’impegno dell’Assessore al Turismo Elena Riva, dell’Assessore alla Cultura Gabriele Beccalli e del Consigliere Paolo Ciceri, che hanno lavorato fianco a fianco per dare vita a un programma ampio e condiviso.

Tra le numerose iniziative, il Comune promuove anche un evento del tutto nuovo: il primo Cooking Show cittadino, in programma il 15 maggio, dedicato ai ragazzi delle scuole alberghiere e ai giovani talenti gastronomici. Tema dell’edizione: “La cucina al tempo del Parini”, un viaggio culinario capace di unire storia, cultura e creatività.

“Abbiamo voluto proporre qualcosa di diverso – commenta l’Assessore Elena Riva – che potesse coinvolgere i giovani e, al tempo stesso, raccontare il nostro patrimonio storico in modo originale”.

Aggiunge l’Assessore Gabriele Beccalli: “Eventi come il Cooking Show dimostrano che la cultura si può vivere e raccontare in tanti modi, anche a tavola. Il ritorno del Maggio Pariniano, con eventi molto variegati, corona gli sforzi della nostra amministrazione nel riportare la cultura come un momento d’incontro e di svago per i cittadini. Il Maggio Pariniano e il progetto “Angolo Culturale” nato ad inizio anno (che ha già visto tre eventi), rappresentano un’ulteriore promessa elettorale mantenuta”.

Il Consigliere Paolo Ciceri ha detto: “La creazione della locandina è il risultato visibile di un’Amministrazione che si impegna a costruire, insieme ai cittadini, un percorso di partecipazione e crescita”. Ciceri ha poi sottolineato che l’impegno e la sinergia tra tutti gli attori coinvolti hanno permesso di realizzare questa ricca e variegata locandina.

Il mese di maggio sarà dunque interamente dedicato al Maggio Pariniano, con appuntamenti pensati per ogni età e interesse.

La locandina con il programma completo sarà disponibile nei principali punti del paese e sui canali ufficiali del Comune.

Il Sindaco Paolo Gilardi conclude: “Siamo davvero orgogliosi di aver riportato nuova energia al Maggio Pariniano. Dopo anni di pausa, abbiamo creduto con forza nella possibilità di trasformare maggio in un mese di cultura, festa e condivisione. Questo percorso rappresenta l’impegno concreto dell’Amministrazione nel valorizzare il nostro patrimonio storico e sociale. Invito tutti a partecipare numerosi: sarà un’occasione speciale per vivere insieme il nostro paese, riscoprendo le nostre radici e costruendo, insieme, il futuro”.